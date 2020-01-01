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У районі ООС затримали чоловіка, який незаконно перевозив понад 4 мільйони гривень

У районі ООС затримали чоловіка, який незаконно перевозив понад 4 мільйони гривень
На КПВВ «Станиця Луганська» у чоловіка виявили 150 тисяч доларів.

Про це у Фейсбуці інформує пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні, 28 грудня, на КПВВ «Станиця Луганська» силами і засобами Державної фіскальної служби України, що включені до складу Об’єднаних сил, та співробітниками СБУ затримали чоловіка, який здійснював незаконне переміщення грошей», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ході огляду особистих речей, встановили, що цей громадянин – житель міста Красний Луч, мав при собі 150 тис. доларів, що в еквіваленті національної валюти за курсом НБУ становить 4 млн 261 тис. 500,00 гривень.

У районі ООС затримали чоловіка, який незаконно перевозив понад 4 мільйони гривень

Водночас уточнюється, що гранично допустима сума для переміщення з тимчасово окупованої території на територію України є сума, що не перевищує 50 тис. грн.

Щодо чоловіка склали адмінпротокол, а гроші вилучені до відповідного рішення суду та передані на зберігання у відділення банку.

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Теги: Станиця Луганська, гроші, КПВВ, штаб ООС
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