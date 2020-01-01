Ексзаступниця Погуляйка йде працювати у Київську ОДА

Тетяна Щербак працюватиме заступницею голови Київської облдержадміністрації.



Відповідне кадрове призначення погодив Кабмін на засіданні 28 грудня, пише



«Погодити призначення Щербак Тетяни Василівни заступницею голови Київської ОДА», – повідомив у телеграм-каналі представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.



У коментарі «Першому», ексзаступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак підтвердила, що йдеться саме про неї.



Нагадаємо, Тетяна Щербак, яка родом із Чернівецької області, була призначена на посаду заступниці голови Волинської ОДА у лютому 2020 року. Емілем Мікаїловим, наступного дня після візиту на Волинь президента Володимира Зеленького.

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