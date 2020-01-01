вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ексзаступниця Погуляйка йде працювати у Київську ОДА

Ексзаступниця Погуляйка йде працювати у Київську ОДА
Колишня заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак працюватиме заступницею голови Київської облдержадміністрації.

Відповідне кадрове призначення погодив Кабмін на засіданні 28 грудня, пише Перший.

«Погодити призначення Щербак Тетяни Василівни заступницею голови Київської ОДА», – повідомив у телеграм-каналі представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

У коментарі «Першому», ексзаступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак підтвердила, що йдеться саме про неї.

Нагадаємо, Тетяна Щербак, яка родом із Чернівецької області, була призначена на посаду заступниці голови Волинської ОДА у лютому 2020 року. Звільнилася ж 10 липня разом із радником голови Емілем Мікаїловим, наступного дня після візиту на Волинь президента Володимира Зеленького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тетяна Щербак, ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А нам що до того? Ну буде у Київській ОДА свої спідниці демонструвати :)))
Відповісти
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Кому на Волині пропонують заробляти від 12 до 30 тисяч в місяць. ТОП-вакансій
Сьогодні, 09:56
В Україні з 1 січня здорожчає мобільний зв'язок: на скільки злетять ціни
Сьогодні, 09:37
Ексзаступниця Погуляйка йде працювати у Київську ОДА
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 29 грудня
Сьогодні, 09:14
Як їздитиме громадський транспорт Луцька у новорічну ніч
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак
13 липень, 17:26
Тенденція до зниження, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині Тенденція до зниження, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині
06 липень, 13:32
Тролейбусники, поліцейські та вчителі: у кого на Волині виявили коронавірус за останню добу Тролейбусники, поліцейські та вчителі: у кого на Волині виявили коронавірус за останню добу
30 червень, 12:46
У Погуляйка – нова заступниця У Погуляйка – нова заступниця
28 лютий, 14:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіли три стоги сіна
Сьогодні, 10:03
 0
Кому на Волині пропонують заробляти від 12 до 30 тисяч в місяць. ТОП-вакансій
Сьогодні, 09:56
 0
В Україні з 1 січня здорожчає мобільний зв'язок: на скільки злетять ціни
Сьогодні, 09:37
 0
Ексзаступниця Погуляйка йде працювати у Київську ОДА
Сьогодні, 09:36
 0
Що таке «клубне» житло та чим відрізняється новий тип елітного помешкання від багатоповерхівок і приватних будинків. ФОТО*
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8