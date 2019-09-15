На Волині горіли три стоги сіна





Так, у селі Видерта Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували загорання соломи, а селі Ворончин Рожищенського району – пожежу двох стогів соломи на приватному обійсті, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Пожежа трапилась також в приватному житловому будинку в селищі Олика Ківерцівського району. Пожежу локалізували о 04:59, ліквідували о 05:10. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.



У селищі Турійськ рятувальники ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді, що, ймовірно, виникла внаслідок короткого замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Камінь-Каширському, Турійському, Ківерцівському та Рожищенському районах.Так, у селі Видерта Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували загорання соломи, а селі Ворончин Рожищенського району – пожежу двох стогів соломи на приватному обійсті, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Пожежа трапилась також в приватному житловому будинку в селищі Олика Ківерцівського району. Пожежу локалізували о 04:59, ліквідували о 05:10. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.У селищі Турійськ рятувальники ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді, що, ймовірно, виникла внаслідок короткого замикання електромережі.

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