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На Волині горіли три стоги сіна

На Волині горіли три стоги сіна
28 грудня рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Камінь-Каширському, Турійському, Ківерцівському та Рожищенському районах.

Так, у селі Видерта Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували загорання соломи, а селі Ворончин Рожищенського району – пожежу двох стогів соломи на приватному обійсті, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Пожежа трапилась також в приватному житловому будинку в селищі Олика Ківерцівського району. Пожежу локалізували о 04:59, ліквідували о 05:10. Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

У селищі Турійськ рятувальники ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді, що, ймовірно, виникла внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: сіно, пожежа
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