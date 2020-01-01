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Стало відомо, скільки у луцькому СІЗО заробили на платних камерах

Стало відомо, скільки у луцькому СІЗО заробили на платних камерах
В Україні за користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах станом на 22 грудня сплатили понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. Так, Луцький слідчий ізолятор показав один із найнижчих результатів за сумою виручених коштів щодо впровадження платних камер. Всього там сплатили 8800 гривень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції на своїй сторінці у фейсбуці.

Такі приміщення наразі відкриті в 22 СІЗО України.

У Мін’юсті нагадують, що усі кошти, зароблені під час експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів. Уже відремонтували 25 таких приміщень на 162 місця.

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Сплатити за платну камеру в СІЗО онлайн можна за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/kvs/?fbclid=IwAR0q8cvje91AxsJ8RV9uABrrUt-E_oBHpsZanUE1269VGc0zkaEu05OeFUs
Стало відомо, скільки у луцькому СІЗО заробили на платних камерах


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Теги: СІЗО, камери, послуги
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Коментарі 1
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8800- це смішно. відчувається що керівництво розраховує на безкарність ! решта всі знають куди пішло. ще така сама історія в геріатричному в теремно
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