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«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон

«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон
КП «Луцькводоканал» надали у постійне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування спортивного комплексу на вулиці Теремнівській, 40г.

Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.

Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк зазначив, що територія була під відкритим стадіоном, але за останні 20 років він став захаращеним. Підприємство ініціювало питання через те, що «повинне виконувати й соціальну функцію», а на КП «Луцькводоканал» є футбольна команда. Відновлення поля хочуть зробити із залученням меценатів, активних громадян. Поле буде загальнодоступним для всіх, переконує Гуменюк.

«У нас вже є певні пропозиції. Це має бути футбольне поле, що відповідає вимогам відкритих стадіонів, із роздягальнями, трибунами. Також там має бути природнє покриття – трава», - пояснив директор «Луцькводоканалу».

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Теги: Луцькводоканал, стадіон
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