«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон

КП «Луцькводоканал» надали у постійне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування спортивного комплексу на вулиці Теремнівській, 40г.Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.Директор «Луцькводоканалу»зазначив, що територія була під відкритим стадіоном, але за останні 20 років він став захаращеним. Підприємство ініціювало питання через те, що «повинне виконувати й соціальну функцію», а на КП «Луцькводоканал» є футбольна команда. Відновлення поля хочуть зробити із залученням меценатів, активних громадян. Поле буде загальнодоступним для всіх, переконує Гуменюк.«У нас вже є певні пропозиції. Це має бути футбольне поле, що відповідає вимогам відкритих стадіонів, із роздягальнями, трибунами. Також там має бути природнє покриття – трава», - пояснив директор «Луцькводоканалу».