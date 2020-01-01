«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон
Сьогодні, 10:46
КП «Луцькводоканал» надали у постійне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування спортивного комплексу на вулиці Теремнівській, 40г.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк зазначив, що територія була під відкритим стадіоном, але за останні 20 років він став захаращеним. Підприємство ініціювало питання через те, що «повинне виконувати й соціальну функцію», а на КП «Луцькводоканал» є футбольна команда. Відновлення поля хочуть зробити із залученням меценатів, активних громадян. Поле буде загальнодоступним для всіх, переконує Гуменюк.
«У нас вже є певні пропозиції. Це має бути футбольне поле, що відповідає вимогам відкритих стадіонів, із роздягальнями, трибунами. Також там має бути природнє покриття – трава», - пояснив директор «Луцькводоканалу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк зазначив, що територія була під відкритим стадіоном, але за останні 20 років він став захаращеним. Підприємство ініціювало питання через те, що «повинне виконувати й соціальну функцію», а на КП «Луцькводоканал» є футбольна команда. Відновлення поля хочуть зробити із залученням меценатів, активних громадян. Поле буде загальнодоступним для всіх, переконує Гуменюк.
«У нас вже є певні пропозиції. Це має бути футбольне поле, що відповідає вимогам відкритих стадіонів, із роздягальнями, трибунами. Також там має бути природнє покриття – трава», - пояснив директор «Луцькводоканалу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На підприємстві у Горохівському районі – вбивство
Сьогодні, 11:07
«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон
Сьогодні, 10:46
У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно*
Сьогодні, 10:40