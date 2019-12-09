У місті на Волині чоловік вкрав скриньку з пожертвами для дитини, хворої на ДЦП
Сьогодні, 10:50
Учора, 28 грудня, близько 10 години, невідомий зайшов у магазин на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському та викрав скриньку для збору коштів дитині, хворій на ДЦП.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Волонтерська скринька стояла у касовій зоні магазину. Суму викрадених грошей встановлюють.
Співробітники кримінальної поліції за гарячими слідами встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний житель Володимира-Волинського.
За фактом грабежу поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Волонтерська скринька стояла у касовій зоні магазину. Суму викрадених грошей встановлюють.
Співробітники кримінальної поліції за гарячими слідами встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний житель Володимира-Волинського.
За фактом грабежу поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, зловмисникові загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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