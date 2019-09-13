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Сину депутата Ткачука дали землю в Луцьку

Сину депутата Ткачука дали землю в Луцьку
У Луцьку сину депутата Євгена Ткачука Володимиру передали безоплатно у власність земельну ділянку на вулиці Боженка, 49а.

Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.

Володимиру Ткачуку затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на вулиці Боженка, 49-а. Йдеться про землю площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

«Ця земельна ділянка – це був будинок моєї дружини. Земля була більше 30 років в родини моєї дружини, потім була придбана, був придбаний будинок. Земельна ділянка була в мене в оренді на 26 років, тобто договір оренди має закінчитися в 2040 році. Був побудований будинок, зареєстроване майно я подарував своєму синові і був зобов’язаний повернути земельну ділянку відповідно до законодавства. Новий власник подав на отримання земельної ділянки», - сказав Євген Ткачук.

Депутат додав, що власник буде приймати рішення, чи віддадуть землю на Боженка під комерцію.

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Теги: замля, Луцьк, син, депутат Ткачук
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