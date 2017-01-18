Принципи ведення сімейного бізнесу від Гліба Загорія*

, співвласник компанії «Дарниця», під час щорічного Business Wisdom Summit розповів про перемоги та випробування на шляху до розвитку сімейного підприємства та поділився порадами щодо успішного ведення бізнесу.Більшу частину свого життя Гліб Загорій пропрацював на «Дарниці», уособлюючи друге покоління власників компанії. Його батько називав підприємство своєю третьою дитиною та з ранніх років передавав синові важливі знання про ведення сімейної справи.Уже багато років у «Дарниці» зберігається тарілка, котра є своєрідним символом підприємства. Викарбуваний на ній надпис «Благословен труд свободный» повністю відображає головні цінності родини Загорій. Саме правильне розуміння цих слів є для власників компанії вирішальним критерієм при відборі персоналу на топові посади.Модель сімейного бізнесу – одна з найдавніших та за деякими показниками найефективніших. Це доводять всесвітньо відомі підприємства на кшталт Prada, Samsung та BMW, прізвища Круп та Ротшильд. Про це говорить статистика найсильніших країн світу: 94% компаній Італії, 90% малих та середніх фірм США – родинні, так само, як і 80% німецьких промислових підприємств.В університетах не навчають, як саме будувати сімейний бізнес, а успішні у цій справі родини не часто діляться своїм досвідом та особистими ноу-хау. Вміння успішного займатися підприємництвом залежить не стільки від освіти, скільки від родинного виховання.отримував необхідні навички, вчився важливим для підприємця якостям на прикладі свого батька. В дитинстві, живучи у невеличкому місті Лубни, він був обраний командиром загону жовтенят. Чудово вивчивши свої слова та дії, восьмирічний Гліб розгубився перед великою кількістю глядачів. Вчасно вимовлені правильні слова батька допомогли йому подолати хвилювання. Саме тоді він дізнався, що представляє інтереси родини та ні в якому разі не може її підвести.У 2009 році всі сили керівництва компанії були направлені на боротьбу із рейдерським захопленням «Дарниці», що вплинуло на темпи її розвитку та місце на ринку. Саме в цей вразливий момент керівництво отримало пропозицію щодо продажу компанії, на яку відповіло згодою. Фінальним акордом мало стати підписання документів у Лондоні. Після довгих підготовчих процедур Гліб Загорій інтуїтивно попросив про перерву, обдумав своє рішення та відмовився підписувати угоду. У цей момент йому захотілося виправдати своїми результатами, умінням не здаватися та примножувати, всі вкладені у нього батьком зусилля та знання. Гліб Загорій вважає це випробування важливим уроком, він упевнений, що таких ситуацій більше не буде.Відповідальність найманого працівника дуже відрізняється від тої, котра покладена на власника сімейної компанії. Від неї не вийде втекти, її не можна делегувати, адже головне завдання лідера полягає не тільки у розвитку бізнесу, але і в турботі про всю родину.Статистика говорить про те, що 70% дітей не бажають продовжувати сімейну справу та тільки 10% підприємств належать нащадкам третього покоління. Незважаючи на те, що у кожного своя дорога у житті, важливо вчасно передати родинну справу дітям, адже це є своєрідним іспитом на зрілість та сприйняття сімейних цінностей.15 років працював на «Дарниці», починаючи свою кар’єру із самого низу, і тільки у 33 роки він став повноправним керівником компанії. У той день вся родина зібралася за святковим столом, де Гліб зайняв нове для себе місце, місце голови родини. Такий символічний крок дав йому зрозуміти, що тепер він став лідером не лише на «Дарниці», але й у родині, і несе відповідальність за усіх її членів.Сім’я Загорій визначає партнерство як мудрість, що передається із покоління у покоління. Найстарші її члени мають досвід, молодші – енергію та знання. Тому основне завдання родинного бізнесу полягає у об’єднанні цих якостей, у допомозі старшого покоління розгледіти та розвити задатки молоді. Для цієї сім’ї справжнє багатство полягає у можливості вже досвідченого керівника відійти від активного управління та спостерігати за примноженням бізнесу.У бізнесі, як і в житті, важливо вчитися на своїх помилках та помилках інших розумних людей, розцінювати їх як досвід, приймати з гідністю та рухатися далі. Саме цю мудрість Гліб Загорій засвоїв від свого батька ще в ранньому дитинстві.Найбільші благодійні ініціативи у світі організовані саме родинними фондами. Окрім фінансових ресурсів, вони діляться з людьми своїм досвідом та цінностями, зібраними поколіннями. Створений членами родини БФ Zagoriy Foundation є її гордістю та активно втілює в життя проекти у сфері культури та охорони здоров’я.Накопичувати кошти немає сенсу, вони мають бути задіяні у розвитку країни, створенні нових робочих місць та втіленні соціальних програм. За останні кілька десятків років родина Загорій вклала у національні підприємства приблизно $20 млн, ставши єдиними, хто пройшов для цього серйозний державний відбір.Економічний патріотизм проявляється у бажанні людини просувати інтереси свого соціуму та дає їй розуміння важливості того, що вона виготовляє. Продукт, створений сімейним підприємством, має високий рівень довіри серед споживачів. Гліб Загорій мріє про те, щоби в Україні було багато родинних компаній, що писали б на своїй продукції Made by Ukraine. Це могло би стати своєрідною ідентифікацією народу, котрий виготовив продукт та вклав у нього свою культуру та традиції.