У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство

У Києві правоохоронці викрила особу, яка підшукувала кілера для вбивства своїх ворогів.Про це йдеться на сайті Національної поліції.Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей. Замовник тяжкого злочину – 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з «потрібною» йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток – 300 доларів.Поліцейські затримали організатора запланованих злочинів. Йому готують вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.Наразі фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.