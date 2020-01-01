вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство

У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство
У Києві правоохоронці викрила особу, яка підшукувала кілера для вбивства своїх ворогів.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію щодо чоловіка, який підшукував особу на роль виконавця замовного вбивства двох людей. Замовник тяжкого злочину – 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з «потрібною» йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток – 300 доларів.

Поліцейські затримали організатора запланованих злочинів. Йому готують вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. За протиправні дії зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.


У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство
У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство
У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Київ, вбивство, кілер, замовлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині – аварія за участю трьох автомобілів
Сьогодні, 14:06
На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках
Сьогодні, 13:55
У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство
Сьогодні, 13:45
У Луцьку на Набережній зіткнулися ВАЗ та Chevrolet
Сьогодні, 13:23
Які знання отримують підприємці в «Школі бізнесу Нова пошта»*
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за одну тисячу доларів
14 лютий, 17:35
У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера У Житомирі підприємець за 15 тисяч доларів замовив вбивство свого бізнес-партнера
25 листопад, 11:29
Вбивство двох дівчат у Києві: волинянину та його 19-річній спільниці «світить» довічне Вбивство двох дівчат у Києві: волинянину та його 19-річній спільниці «світить» довічне
17 червень, 11:18
Жителька Польщі замовила українцеві вбивство ексчоловіка Жителька Польщі замовила українцеві вбивство ексчоловіка
07 лютий, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тривають рейди на ялинкових ринках. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 14:42
 0
Помер легендарний модельєр П'єр Карден
Сьогодні, 14:15
 0
На Волині – аварія за участю трьох автомобілів
Сьогодні, 14:06
 0
На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках
Сьогодні, 13:55
 0
У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8