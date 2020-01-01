Експерт дала поради, як правильно обрати продукти до новорічного столу





Як правильно обрати продукти та приготувати "Олів’є", у коментарі Олена Сидоренко.



Експерт радить завчасно продумати список продуктів, які купуватимете, та їхню сумісність між собою. Слід також зважати на те, скільки часу матимете на приготування, однак, при цьому варто відмовитися від продуктів промислової обробки.



“Чим глибше промислово оброблений продукт - тим гірше, звичайно. Але знову ж таки, який у вас час, чи буде у вас час на приготування. Салат “Олів’є”, принаймні, якщо ви вже вирішили його готувати, то варто ковбасу замінити відвареним м’ясом”, - сказала Сидоренко.



Вона порадила обирати охолоджене м’ясо без вакуумного пакування, щоб можна було перевірити його свіжість.



“Якщо якісь делікатесні продукти, типу сирокопчених, сиров’ялених, хамон - то варто дивитися країну походження, як правило - продукт імпортований з Іспанії, але може бути і власного виробництва, українського, у нас теж підприємці це можуть робити. Але звертати увагу, щоб продукт був сирокопчений, сиров’ялений, але без додавання ферментних препаратів, без додавання прискорювачів дозрівання, якщо ви хочете саме такий, натуральний, продукт", - порадила експерт.



Якщо ви плануєте подавати на стіл червону рибу, то Сидоренко радить взяти заморожену або охолоджену та засолити її власноруч. Для цього достатньо трьох днів.



Однак, якщо ж ви вирішили придбати готову червону рибу, то краще робити це в спеціалізованому магазині і брати продукт на вагу, щоб бути впевненими у його якості. Сидоренко наголосила, що в рибі, яка реалізується у вакуумній упаковці, легко розвиваються бактерії, навіть клостридії ботулізму, якщо порушені умови зберігання. Окрім того, риба, що реалізується нарізкою, має вищу додану вартість та дорожча для споживача.



"Щодо ікри… Я категорично не раджу - у цьому році засилля фальсифікованої ікри, як ніколи раніше. Дуже багато ікри реалізується через інтернет”, - сказала Сидоренко.



За її словами, раніше люди менше довіряли покупкам через інтернет, тоді як зараз навпаки - багато хто звик купувати через мережу, чим користуються невідомі “реалізатори ікри”. “Подивіться, в інтернеті просто ряснить сторінками з “ікрою” 2+1. Ніби ікрою, насправді - перевіряли декілька таких пропозицій - це виявилася просто ікра желатинова, або альгінова, з додаванням барвників, ароматизаторів, з хімічним таким запахом. Вона не має нічого спільного із ікрою риб… Крім того, у супермаркетах зараз з’явилася акційна пропозиція, теж на ікру, і теж це дуже проблемна, сумнівної якості. Декілька разів натрапивши на таку ікру, придбавши, ми бачили, що вона протермінована, вона має різкий запах, коли відкривали, ікринки тріснули, коричневого були кольору. Тобто, ікра, яка уже, напевно, десь зберігалася і була перефасована”, - додала технолог.



Якщо ж наважилися купувати ікру, то акції вам не допоможуть. І краще брати продукт у скляній тарі, де видно ікринки, які без білкових напливів.



“Звернути увагу на ціновий фактор - мабуть, від 200 гривень ікра, яку можна купувати, за 100 грамів. Звернути увагу на дату виробництва, і саме це повинна бути дата виробництва, а не фасування, хоч це на жестяних банках навряд чи вдасться роздивитись, але,.. червень-серпень, червень-жовтень можна говорити про нерест риб і про те, що вона буде свіжеупакована в тару для споживача. Інакше - це буде просто перефасована, це вже буде зовсім іншої якості. Звернути увагу, щоб не хлюпало при стряхуванні, щоб не було булькотіння. Це говорить про наповнення банки і про те, що зернинки цілі, тобто, ікра високої якості. Звернути увагу на те, щоб було повне маркування, написано, з якого виду риб вона зроблена і ще звернути увагу на кількість консервантів і вид консервантів”, - сказала експерт.



За її словами, не дозволяється більше ніж два консерванти в ікрі, і це може бути аскорбінова кислота або бензоат натрію. При цьому, уротропін, який має маркування Е239, під великим питанням, оскільки він і не дозволений, і не заборонений. Однак, ікру з ним не варто брати. Він має різкий шипучий присмак.



Сидоренко також додала, що ікру можна взяти заморожену або охолоджену і засолити самостійно – піде на це 2-3 години. Як і рибу, цей продукт краще купувати у спеціалізованих магазинах.



Вона зазначила, що ікру після відкриття потрібно пересипати у скляну тару і зберігати від 1 до 3 днів за температури, близької до нуля градусів, або до -6, але це важко зробити у домашніх умовах. Без скляної тари зберігати її краще одну добу.



Щодо сиру, то експерт радить також звертати увагу на ціну. Це знизить ймовірність купівлі сирного продукту – імітації сиру.



“Сир - це продукт, який зроблений з молока, сквашуванням, проходить певне дозрівання. А сирний продукт, як правило, є або молоковмісним, містить різні жири рослинні гідрогенізовані, з додаванням барвників і з додаванням ароматизаторів певних”, - сказала Сидоренко.



За її словами, потрібно звертати увагу на особливості сортів сиру, однорідність кольору, рівномірність малюнку і насиченість смаку. “Буває таке, що можуть зачищати сир - наприклад, якщо його розрізали, і він довго не реалізувався - можуть відрізати засохлі частинки і реалізовувати далі. Тому, якщо сир в розрізі і великі головки - то бажано, щоб їх відрізали при вас. Щоб ви бачили, який шматок сиру вам нарізаний. Якщо це сир з пліснявою - до нього треба ще уважніше ставитися, тому що він взагалі вимагає особливих умов зберігання. Тому що він буде розмножуватися безконтрольно і переходити в інший стан. Це може бути некорисним, аміачний запах з’являється. Тому такі сири варто купувати в невеликій кількості. За 1-2 доби їх намагатися споживати”, - додала експерт.



Щодо тортів, то варто надати перевагу желейним, з фруктами та мінімальною кількістю цукру. Продукт має бути свіжим, але чим менший загальний термін його зберігання – тим краще.



“Звертати увагу на відсутність штучних барвників. Бажано, щоб цукор був не на першому місці, тобто все-таки, щоб його не містилось найбільше у цьому виробі кондитерському. Щоб було у складі масло вершкове, а не рослинні жири, і щоб не було різноманітних цукрозамінників, тому що інколи цукор, цукрозамінники, все це разом комплектується, і ніяким чином цей витвір не може в результаті позитивно вплинути на здоров’я споживачів", - пояснила Сидоренко, додавши, що красиві на вигляд торти з кондитерською мастикою містять багато гідрожиру та цукру.



Вона також нагадала, що не варто купувати торти у місцях несанкціонованої торгівлі - біля ринків, вокзалів, переходів і жвавих місць, бо у торті може бути все, що завгодно, і можна захворіти на сальмонельоз.





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Салат, принаймні, якщо ви вже вирішили його готувати, то варто ковбасу замінити відвареним м’ясом”, - сказала Сидоренко.Вона порадила обирати охолоджене м’ясо без вакуумного пакування, щоб можна було перевірити його свіжість.“Якщо якісь делікатесні продукти, типу сирокопчених, сиров’ялених, хамон - то варто дивитися країну походження, як правило - продукт імпортований з Іспанії, але може бути і власного виробництва, українського, у нас теж підприємці це можуть робити. Але звертати увагу, щоб продукт був сирокопчений, сиров’ялений, але без додавання ферментних препаратів, без додавання прискорювачів дозрівання, якщо ви хочете саме такий, натуральний, продукт", - порадила експерт.Якщо ви плануєте подавати на стіл, то Сидоренко радить взяти заморожену або охолоджену та засолити її власноруч. Для цього достатньо трьох днів.Однак, якщо ж ви вирішили придбати готову червону рибу, то краще робити це в спеціалізованому магазині і брати продукт на вагу, щоб бути впевненими у його якості. Сидоренко наголосила, що в рибі, яка реалізується у вакуумній упаковці, легко розвиваються бактерії, навіть клостридії ботулізму, якщо порушені умови зберігання. Окрім того, риба, що реалізується нарізкою, має вищу додану вартість та дорожча для споживача."ЩодоЯ категорично не раджу - у цьому році засилля фальсифікованої ікри, як ніколи раніше. Дуже багато ікри реалізується через інтернет”, - сказала Сидоренко.За її словами, раніше люди менше довіряли покупкам через інтернет, тоді як зараз навпаки - багато хто звик купувати через мережу, чим користуються невідомі “реалізатори ікри”. “Подивіться, в інтернеті просто ряснить сторінками з “ікрою” 2+1. Ніби ікрою, насправді - перевіряли декілька таких пропозицій - це виявилася просто ікра желатинова, або альгінова, з додаванням барвників, ароматизаторів, з хімічним таким запахом. Вона не має нічого спільного із ікрою риб… Крім того, у супермаркетах зараз з’явилася акційна пропозиція, теж на ікру, і теж це дуже проблемна, сумнівної якості. Декілька разів натрапивши на таку ікру, придбавши, ми бачили, що вона протермінована, вона має різкий запах, коли відкривали, ікринки тріснули, коричневого були кольору. Тобто, ікра, яка уже, напевно, десь зберігалася і була перефасована”, - додала технолог.Якщо ж наважилися купувати ікру, то акції вам не допоможуть. І краще брати продукт у скляній тарі, де видно ікринки, які без білкових напливів.“Звернути увагу на ціновий фактор - мабуть, від 200 гривень ікра, яку можна купувати, за 100 грамів. Звернути увагу на дату виробництва, і саме це повинна бути дата виробництва, а не фасування, хоч це на жестяних банках навряд чи вдасться роздивитись, але,.. червень-серпень, червень-жовтень можна говорити про нерест риб і про те, що вона буде свіжеупакована в тару для споживача. Інакше - це буде просто перефасована, це вже буде зовсім іншої якості. Звернути увагу, щоб не хлюпало при стряхуванні, щоб не було булькотіння. Це говорить про наповнення банки і про те, що зернинки цілі, тобто, ікра високої якості. Звернути увагу на те, щоб було повне маркування, написано, з якого виду риб вона зроблена і ще звернути увагу на кількість консервантів і вид консервантів”, - сказала експерт.За її словами, не дозволяється більше ніж два консерванти в ікрі, і це може бути аскорбінова кислота або бензоат натрію. При цьому, уротропін, який має маркування Е239, під великим питанням, оскільки він і не дозволений, і не заборонений. Однак, ікру з ним не варто брати. Він має різкий шипучий присмак.Сидоренко також додала, що ікру можна взяти заморожену або охолоджену і засолити самостійно – піде на це 2-3 години. Як і рибу, цей продукт краще купувати у спеціалізованих магазинах.Вона зазначила, що ікру після відкриття потрібно пересипати у скляну тару і зберігати від 1 до 3 днів за температури, близької до нуля градусів, або до -6, але це важко зробити у домашніх умовах. Без скляної тари зберігати її краще одну добу.Щодо, то експерт радить також звертати увагу на ціну. Це знизить ймовірність купівлі сирного продукту – імітації сиру.“Сир - це продукт, який зроблений з молока, сквашуванням, проходить певне дозрівання. А сирний продукт, як правило, є або молоковмісним, містить різні жири рослинні гідрогенізовані, з додаванням барвників і з додаванням ароматизаторів певних”, - сказала Сидоренко.За її словами, потрібно звертати увагу на особливості сортів сиру, однорідність кольору, рівномірність малюнку і насиченість смаку. “Буває таке, що можуть зачищати сир - наприклад, якщо його розрізали, і він довго не реалізувався - можуть відрізати засохлі частинки і реалізовувати далі. Тому, якщо сир в розрізі і великі головки - то бажано, щоб їх відрізали при вас. Щоб ви бачили, який шматок сиру вам нарізаний. Якщо це сир з пліснявою - до нього треба ще уважніше ставитися, тому що він взагалі вимагає особливих умов зберігання. Тому що він буде розмножуватися безконтрольно і переходити в інший стан. Це може бути некорисним, аміачний запах з’являється. Тому такі сири варто купувати в невеликій кількості. За 1-2 доби їх намагатися споживати”, - додала експерт.Щодо, то варто надати перевагу желейним, з фруктами та мінімальною кількістю цукру. Продукт має бути свіжим, але чим менший загальний термін його зберігання – тим краще.“Звертати увагу на відсутність штучних барвників. Бажано, щоб цукор був не на першому місці, тобто все-таки, щоб його не містилось найбільше у цьому виробі кондитерському. Щоб було у складі масло вершкове, а не рослинні жири, і щоб не було різноманітних цукрозамінників, тому що інколи цукор, цукрозамінники, все це разом комплектується, і ніяким чином цей витвір не може в результаті позитивно вплинути на здоров’я споживачів", - пояснила Сидоренко, додавши, що красиві на вигляд торти з кондитерською мастикою містять багато гідрожиру та цукру.Вона також нагадала, що не варто купувати торти у місцях несанкціонованої торгівлі - біля ринків, вокзалів, переходів і жвавих місць, бо у торті може бути все, що завгодно, і можна захворіти на сальмонельоз.

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