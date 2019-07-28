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У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку

У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку
Минулими вихідними у Луцьку гвардійці затримали чоловіка, що був у розшуку та громадянина з наркотичними речовинами.

Зазначається, що під час патрулювання військовий наряд отримав повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Янки Купали громадянин 1988 року народження поводив себе агресивно.

Під час перевірки встановили, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення за ст.185 ч.3 ККУ (крадіжка мідного кабелю з незавершеного будівництва на суму 2500 грн).

А у дворі однієї з багатоповерхівок по вулиці Ветеранів військовослужбовці пішого патруля під час поверхневого огляду особистих речей виявили та вилучили 18-річного хлопця канабіс.

В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну группу. А виявлену у громадянина ймовірну наркотичну речовину вилучили та направили на дослідження.

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Теги: Луцьк, нацгвардійці, розшук, чоловік
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