У Луцьку нацгвардійці затримали чоловіка, який був у розшуку

Минулими вихідними у Луцьку гвардійці затримали чоловіка, що був у розшуку та громадянина з наркотичними речовинами.Зазначається, що під час патрулювання військовий наряд отримав повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Янки Купали громадянин 1988 року народження поводив себе агресивно.Під час перевірки встановили, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення за ст.185 ч.3 ККУ (крадіжка мідного кабелю з незавершеного будівництва на суму 2500 грн).А у дворі однієї з багатоповерхівок по вулиці Ветеранів військовослужбовці пішого патруля під час поверхневого огляду особистих речей виявили та вилучили 18-річного хлопця канабіс.В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну группу. А виявлену у громадянина ймовірну наркотичну речовину вилучили та направили на дослідження.