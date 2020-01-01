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«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО

«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО
Напередодні новорічних свят жителі Промінського старостинського округу реалізували благодійну акцію «Фабрика добрих справ».

Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.

За лічені дні кілька небайдужих мешканців зібрали речі першої необхідності для сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. На 2350 грн вдалося придбати продукти харчування, мило і пральний порошок, також волонтери зібрали багато одягу та взуття. Усі ці речі відправилися до своїх адресатів – мешканців Променя, Лучиць, Мстишина та Вербаєва.

Організатори акції своїх імен не називають, натомість просто кажуть, що працюють на «Фабриці добрих справ»: «Щиро дякуємо усім небайдужим, хто долучився до благодійної акції «Фабрика добрих справ».

«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО
«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО
«Фабрика добрих справ»: небайдужі волиняни організували благодійну акцію. ФОТО

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Теги: Боратинська сільська рада, благодійна акція
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