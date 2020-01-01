Які знання отримують підприємці в «Школі бізнесу Нова пошта»*
Сьогодні, 13:22
«Нова пошта» є одним з лідерів українського ринку у сфері логістики, але компанія активно працює і в інших напрямках. Так, у 2016 році стартував проєкт «Школа бізнесу Нова пошта», головною метою якого є допомога малому і середньому бізнесу по всій Україні в отриманні ключових знань для розвитку своєї справи.
Високу популярність серед підприємців має онлайн-інтенсив, який дозволяє в найкоротший термін отримати максимум корисних знань від найдосвідченіших практиків українського бізнесу. На сайті https://online.novaposhta.education/ можна записатися на цей курс, що стане трампліном в поліпшенні ефективності бізнесу.
Чому можна навчитися на курсах
Навчання у «Школі бізнесу Нова пошта» складається з 7 модулів, кожен з яких спрямований на освоєння певних знань і навичок:
Бізнес-процеси. На цих заняттях навчають грамотному управлінню процесами будь-якого бізнесу. Підприємці вивчають ключові кроки в конкретному напрямку і на практиці вчать їх реалізовувати. Це дозволяє зрозуміти цінність бізнес-процесів і способи їхнього правильного виконання.
Ціноутворення. Фахівці школи бізнесу розповідають, якими критеріями варто керуватися при визначенні ціни, вчать пошуку прихованих витрат і доходів і дають зрозуміти, як механізми аналізу допомагають упорядкувати цінову політику з конкретним асортиментом.
Робота з персоналом. Практики проєкту «Школа бізнесу Нова пошта» навчають, як грамотно керувати людьми, здійснювати відбір співробітників для свого бізнесу. Також підприємці зможуть навчитися правильного найму і звільнення працівників, постановці завдань і оцінці плідності роботи.
Робота з продажами. В «Школі бізнесу Нова пошта» допомагають з організацією роботи відділу продажів, автоматизацією процесів, що відбуваються. Також підприємців вчать ефективним способам мотивації менеджерів, оцінці та контролю роботи команди.
Маркетинг. Школа бізнесу допомагає визначити специфіку маркетингу в малому і середньому бізнесі, опанувати стратегічне планування, навчитися формулювати маркетингові цілі й завдання. У цьому допоможе складання портрета ідеального клієнта, освоєння навичок конкурентного аналізу і дослідження місткості ринку.
Онлайн-маркетинг. Співробітники курсу «Школа бізнесу Нова пошта» допомагають зрозуміти принципи аналізу конкурентів, дослідження своєї цільової аудиторії. На заняттях навчають, як використовувати соціальні мережі для маркетингу, розповідають про фінансові вкладення в інтернет-рекламу, пояснюють різницю маркетингових стратегій для В2С і В2В.
Фінанси. Відвідавши заняття «Школа бізнесу Нова пошта», підприємці навчаться роботи з читанням та аналізом фінансової звітності, вивчать методи, які дозволять з фінансовим плануванням та прогнозуванням бюджету. Тренери-практики розкажуть про пошук відповідних джерел фінансування, а також про правила побудови продуктивної співпраці з бухгалтерами.
Пройшовши курс занять «Школи бізнесу Нова пошта», буде можливість істотно розширити наявні знання і навички, що дозволить активно розвивати свою справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Високу популярність серед підприємців має онлайн-інтенсив, який дозволяє в найкоротший термін отримати максимум корисних знань від найдосвідченіших практиків українського бізнесу. На сайті https://online.novaposhta.education/ можна записатися на цей курс, що стане трампліном в поліпшенні ефективності бізнесу.
Чому можна навчитися на курсах
Навчання у «Школі бізнесу Нова пошта» складається з 7 модулів, кожен з яких спрямований на освоєння певних знань і навичок:
Бізнес-процеси. На цих заняттях навчають грамотному управлінню процесами будь-якого бізнесу. Підприємці вивчають ключові кроки в конкретному напрямку і на практиці вчать їх реалізовувати. Це дозволяє зрозуміти цінність бізнес-процесів і способи їхнього правильного виконання.
Ціноутворення. Фахівці школи бізнесу розповідають, якими критеріями варто керуватися при визначенні ціни, вчать пошуку прихованих витрат і доходів і дають зрозуміти, як механізми аналізу допомагають упорядкувати цінову політику з конкретним асортиментом.
Робота з персоналом. Практики проєкту «Школа бізнесу Нова пошта» навчають, як грамотно керувати людьми, здійснювати відбір співробітників для свого бізнесу. Також підприємці зможуть навчитися правильного найму і звільнення працівників, постановці завдань і оцінці плідності роботи.
Робота з продажами. В «Школі бізнесу Нова пошта» допомагають з організацією роботи відділу продажів, автоматизацією процесів, що відбуваються. Також підприємців вчать ефективним способам мотивації менеджерів, оцінці та контролю роботи команди.
Маркетинг. Школа бізнесу допомагає визначити специфіку маркетингу в малому і середньому бізнесі, опанувати стратегічне планування, навчитися формулювати маркетингові цілі й завдання. У цьому допоможе складання портрета ідеального клієнта, освоєння навичок конкурентного аналізу і дослідження місткості ринку.
Онлайн-маркетинг. Співробітники курсу «Школа бізнесу Нова пошта» допомагають зрозуміти принципи аналізу конкурентів, дослідження своєї цільової аудиторії. На заняттях навчають, як використовувати соціальні мережі для маркетингу, розповідають про фінансові вкладення в інтернет-рекламу, пояснюють різницю маркетингових стратегій для В2С і В2В.
Фінанси. Відвідавши заняття «Школа бізнесу Нова пошта», підприємці навчаться роботи з читанням та аналізом фінансової звітності, вивчать методи, які дозволять з фінансовим плануванням та прогнозуванням бюджету. Тренери-практики розкажуть про пошук відповідних джерел фінансування, а також про правила побудови продуктивної співпраці з бухгалтерами.
Пройшовши курс занять «Школи бізнесу Нова пошта», буде можливість істотно розширити наявні знання і навички, що дозволить активно розвивати свою справу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Києві затримали ексдепутата, який готував подвійне вбивство
Сьогодні, 13:45
У Луцьку на Набережній зіткнулися ВАЗ та Chevrolet
Сьогодні, 13:23
Які знання отримують підприємці в «Школі бізнесу Нова пошта»*
Сьогодні, 13:22
У Луцьку орудують псевдопрацівники «Волиньгазу»: у двох пенсіонерок викрали чималу суму грошей
Сьогодні, 12:44