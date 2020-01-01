Які знання отримують підприємці в «Школі бізнесу Нова пошта»*





Високу популярність серед підприємців має онлайн-інтенсив, який дозволяє в найкоротший термін отримати максимум корисних знань від найдосвідченіших практиків українського бізнесу. На сайті



Чому можна навчитися на курсах



Навчання у «Школі бізнесу Нова пошта» складається з 7 модулів, кожен з яких спрямований на освоєння певних знань і навичок:



Бізнес-процеси. На цих заняттях навчають грамотному управлінню процесами будь-якого бізнесу. Підприємці вивчають ключові кроки в конкретному напрямку і на практиці вчать їх реалізовувати. Це дозволяє зрозуміти цінність бізнес-процесів і способи їхнього правильного виконання.



Ціноутворення. Фахівці школи бізнесу розповідають, якими критеріями варто керуватися при визначенні ціни, вчать пошуку прихованих витрат і доходів і дають зрозуміти, як механізми аналізу допомагають упорядкувати цінову політику з конкретним асортиментом.



Робота з персоналом. Практики проєкту «Школа бізнесу Нова пошта» навчають, як грамотно керувати людьми, здійснювати відбір співробітників для свого бізнесу. Також підприємці зможуть навчитися правильного найму і звільнення працівників, постановці завдань і оцінці плідності роботи.



Робота з продажами. В «Школі бізнесу Нова пошта» допомагають з організацією роботи відділу продажів, автоматизацією процесів, що відбуваються. Також підприємців вчать ефективним способам мотивації менеджерів, оцінці та контролю роботи команди.



Маркетинг. Школа бізнесу допомагає визначити специфіку маркетингу в малому і середньому бізнесі, опанувати стратегічне планування, навчитися формулювати маркетингові цілі й завдання. У цьому допоможе складання портрета ідеального клієнта, освоєння навичок конкурентного аналізу і дослідження місткості ринку.



Онлайн-маркетинг. Співробітники курсу «Школа бізнесу Нова пошта» допомагають зрозуміти принципи аналізу конкурентів, дослідження своєї цільової аудиторії. На заняттях навчають, як використовувати соціальні мережі для маркетингу, розповідають про фінансові вкладення в інтернет-рекламу, пояснюють різницю маркетингових стратегій для В2С і В2В.



Фінанси. Відвідавши заняття «Школа бізнесу Нова пошта», підприємці навчаться роботи з читанням та аналізом фінансової звітності, вивчать методи, які дозволять з фінансовим плануванням та прогнозуванням бюджету. Тренери-практики розкажуть про пошук відповідних джерел фінансування, а також про правила побудови продуктивної співпраці з бухгалтерами.



Пройшовши курс занять «Школи бізнесу Нова пошта», буде можливість істотно розширити наявні знання і навички, що дозволить активно розвивати свою справу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Нова пошта» є одним з лідерів українського ринку у сфері логістики, але компанія активно працює і в інших напрямках. Так, у 2016 році стартував проєкт «Школа бізнесу Нова пошта», головною метою якого є допомога малому і середньому бізнесу по всій Україні в отриманні ключових знань для розвитку своєї справи.Високу популярність серед підприємців має онлайн-інтенсив, який дозволяє в найкоротший термін отримати максимум корисних знань від найдосвідченіших практиків українського бізнесу. На сайті https://online.novaposhta.education/ можна записатися на цей курс, що стане трампліном в поліпшенні ефективності бізнесу.Навчання у «Школі бізнесу Нова пошта» складається з 7 модулів, кожен з яких спрямований на освоєння певних знань і навичок:На цих заняттях навчають грамотному управлінню процесами будь-якого бізнесу. Підприємці вивчають ключові кроки в конкретному напрямку і на практиці вчать їх реалізовувати. Це дозволяє зрозуміти цінність бізнес-процесів і способи їхнього правильного виконання.Фахівці школи бізнесу розповідають, якими критеріями варто керуватися при визначенні ціни, вчать пошуку прихованих витрат і доходів і дають зрозуміти, як механізми аналізу допомагають упорядкувати цінову політику з конкретним асортиментом.Практики проєкту «Школа бізнесу Нова пошта» навчають, як грамотно керувати людьми, здійснювати відбір співробітників для свого бізнесу. Також підприємці зможуть навчитися правильного найму і звільнення працівників, постановці завдань і оцінці плідності роботи.В «Школі бізнесу Нова пошта» допомагають з організацією роботи відділу продажів, автоматизацією процесів, що відбуваються. Також підприємців вчать ефективним способам мотивації менеджерів, оцінці та контролю роботи команди.Школа бізнесу допомагає визначити специфіку маркетингу в малому і середньому бізнесі, опанувати стратегічне планування, навчитися формулювати маркетингові цілі й завдання. У цьому допоможе складання портрета ідеального клієнта, освоєння навичок конкурентного аналізу і дослідження місткості ринку.Співробітники курсу «Школа бізнесу Нова пошта» допомагають зрозуміти принципи аналізу конкурентів, дослідження своєї цільової аудиторії. На заняттях навчають, як використовувати соціальні мережі для маркетингу, розповідають про фінансові вкладення в інтернет-рекламу, пояснюють різницю маркетингових стратегій для В2С і В2В.Відвідавши заняття «Школа бізнесу Нова пошта», підприємці навчаться роботи з читанням та аналізом фінансової звітності, вивчать методи, які дозволять з фінансовим плануванням та прогнозуванням бюджету. Тренери-практики розкажуть про пошук відповідних джерел фінансування, а також про правила побудови продуктивної співпраці з бухгалтерами.Пройшовши курс занять «Школи бізнесу Нова пошта», буде можливість істотно розширити наявні знання і навички, що дозволить активно розвивати свою справу.

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