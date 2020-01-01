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У Луцьку орудують псевдопрацівники «Волиньгазу»: у двох пенсіонерок викрали чималу суму грошей

У Луцьку орудують псевдопрацівники «Волиньгазу»: у двох пенсіонерок викрали чималу суму грошей
Упродовж десяти днів – із 16 по 27 грудня до правоохоронців звернулося двоє жительок міста Луцька, котрі постраждали від дій псевдоспівробітників "Волиньгазу".

Жіночки, обличчя яких були приховані за захисними масками, стукали у квартири до громадян, називалися перевіряльниками газового обладнання і, поки одна з них відволікала господиню, інша нишпорила в оселі, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Таким чином, у 90-річної лучанки шахраї викрали 18 тисяч гривень, а в 84-річної – гроші та цінності на суму 16 тисяч гривень.

Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб зловмисниць та притягнення їх до відповідальності.

Волинян просят не впускати в помешкання незнайомців, не встановивши достеменно мети їхнього візиту.

У разі, коли візитери називаються представниками якихось установ – перевіряйте наявність у них посвідчень й телефонуйте в ці установи та з'ясовуйте підставність їхніх дій та чи справді саме ці громадяни уповноважені ці дії здійснювати.


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Теги: псевдогазовики, Луцьк, шахраї
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