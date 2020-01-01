У Луцьку орудують псевдопрацівники «Волиньгазу»: у двох пенсіонерок викрали чималу суму грошей

Упродовж десяти днів – із 16 по 27 грудня до правоохоронців звернулося двоє жительок міста Луцька, котрі постраждали від дій псевдоспівробітників "Волиньгазу".Жіночки, обличчя яких були приховані за захисними масками, стукали у квартири до громадян, називалися перевіряльниками газового обладнання і, поки одна з них відволікала господиню, інша нишпорила в оселі, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Таким чином, у 90-річної лучанки шахраї викрали 18 тисяч гривень, а в 84-річної – гроші та цінності на суму 16 тисяч гривень.Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб зловмисниць та притягнення їх до відповідальності.Волинян просят не впускати в помешкання незнайомців, не встановивши достеменно мети їхнього візиту.У разі, коли візитери називаються представниками якихось установ – перевіряйте наявність у них посвідчень й телефонуйте в ці установи та з'ясовуйте підставність їхніх дій та чи справді саме ці громадяни уповноважені ці дії здійснювати.