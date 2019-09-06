Молодого лучанина, який вбив товариша по чарці, підозрюють ще у побитті хлопця

21-річному жителю Луцька, підозрюваному у вбивстві, повідомили про підозру ще і в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.Про це інфомує пресслужба обласна прокуратура Волині.Увечері 27 липня 2020 року в селі Поліське Старовижівського району Волинської області молодик перерізав горло 50-річному чоловіку, з яким разом вживав алкоголь.У ході досудового розслідування цього злочину встановили його причетність до вчинення ще одного кримінального правопорушення - увечері 03 вересня 2018 року тоді ще 19-річний нетверезий молодик у Ковелі поблизу одного з кафе ударив кулаком на два роки старшого юнака, спричинивши йому відкриту черепно-мозкову травму.Підозрюваний перебуває під вартою.за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.