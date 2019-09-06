Молодого лучанина, який вбив товариша по чарці, підозрюють ще у побитті хлопця
Сьогодні, 12:50
21-річному жителю Луцька, підозрюваному у вбивстві, повідомили про підозру ще і в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.
Про це інфомує пресслужба обласна прокуратура Волині.
Увечері 27 липня 2020 року в селі Поліське Старовижівського району Волинської області молодик перерізав горло 50-річному чоловіку, з яким разом вживав алкоголь.
У ході досудового розслідування цього злочину встановили його причетність до вчинення ще одного кримінального правопорушення - увечері 03 вересня 2018 року тоді ще 19-річний нетверезий молодик у Ковелі поблизу одного з кафе ударив кулаком на два роки старшого юнака, спричинивши йому відкриту черепно-мозкову травму.
Підозрюваний перебуває під вартою.
Довідково: за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.
Фото ілюстративне.
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Про це інфомує пресслужба обласна прокуратура Волині.
Увечері 27 липня 2020 року в селі Поліське Старовижівського району Волинської області молодик перерізав горло 50-річному чоловіку, з яким разом вживав алкоголь.
У ході досудового розслідування цього злочину встановили його причетність до вчинення ще одного кримінального правопорушення - увечері 03 вересня 2018 року тоді ще 19-річний нетверезий молодик у Ковелі поблизу одного з кафе ударив кулаком на два роки старшого юнака, спричинивши йому відкриту черепно-мозкову травму.
Підозрюваний перебуває під вартою.
Довідково: за умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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