Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 – 17:00Водогін с. Бубнів вул.Залізнична С. Бубнів:вул. Залізнична2 ПЛ-0.4 Л-2,Л-3 КТП-152 09:00 – 17:00 С. Верба станція моб.зв. водафон, мтс, київстар, водогін, склад3 ПЛ-0.4 Л-1 ТП-34 09:00 – 17:00 М. Володимир: вул Кожедуба, Лобачевського. Львівська, Кобилянської4 КТП-208 09:00 – 17:00 с.Маркостав - повністюВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10 кВ Л 04-05 від ЛР-44 до ЗТП-108 10:00 – 15:00 -- с. Іванівка частково,с. Маркостав повністю,с. Луковичі частково2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-145 09:30 – 16:30 -- с. Хренів, вул. Б.ХмельницькогоВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00 – 17:00водонапірна баштас.Борохіввул.Гагаріна2 ПЛ0,4 кВ від ТП-51 09:00 – 17:00СФГ "Юско-Агрос.Звіріввул.Київська,61-103,3 ПЛ0,4 кВ від ТП-49609:00 – 17:00_____с.Звіріввул.Дружби,1-30,вул.Київська,18-604 ПЛ 10 кВ Л14-03 частково 10:00 – 15:00с. Кадище – клуб, медпункт, школаДТГО "Львівська залізниця " - станціяФОП Арендарчук Л.П. - кіоскДП " Звірівське" – бар «Колиба»ДП "Цуманське лісове господарство" - лісництвоУДАІ УМВС України у Волинській обл. - постФОП Гламазда Л.М. - шротТзОВ "Золотий екватор" - АЗСПП "Укрліссервіс" - цехс. Кадище - повністю1. 09:00 – 17:00Населенняс.Білинс.Колодяжне1. 09:00 – 16:30с.Затурці вул.Незалежності2. 09:00 – 16:00с.Конюхи вул.Л.Українки,РадянськаВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00 – 17:00с. Забороль: ПП Поліщук О.І. (бар „Пікнік”), Садівниче товариство „Дубок”, житловий масив «Шевченка»1 ПЛ-04 КТП-200 09:00 – 17:00 Побут с. Голядин2 ПЛ-04 ЗТП-379 Л-15 09:00 – 17:00 Побут смт. Шацьк вул.; Садова3 Пл.-10 л 58-04 від вн-54.63 лр-59 до лвн-75 09:00 – 17:00 Побут, Дитячо-юнацька спортивна школа, Військовий Комісаріат. м.Любомль, вул.Незалежності, Хлібна, Польова, 1-го травн4 ПЛ-04 ЩТП-550 09:00 – 17:00 Побут с. Радехів5 ПЛ-04 КТП-435 09:00 – 17:00 Побут с. РівнеВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 КТП-379 для заміни автомата л-3 10:00 – 15:00 с.Залухово2 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-410 для чистки траси 09:30 – 17:00 с.Тур3 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 для заміни опор 10:00 – 16:00 с.Велемче1. 09:00 – 17:00с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,09:00 – 17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна3 Л71-02 09:00 – 17:00 с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)4 КТП-3 Л-109:00 – 17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 55 ПЛ-10кВ Л18-0909:00 – 17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,с.Дмитрівка вул.Молодіжнам.Рожище вул.Тичини,с.Кременець вул.Тиха6 ЗТП-265 09:00 – 17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47ЗТП-347 м.Рожище09:00 – 17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі УкраїнкиПЛ-10кВ Л30-0309:00 – 17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,МолодіжнаНабережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,9 ЗТП-87 м.Рожище09:00 – 17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,1-го Травня 8,10 ЗТП25309:00 – 17:00 м.Рожище вул. Незалежностімагазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",ДІП "Рожищенська районна друкарня"вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.вулПривокзальна8,10,12,4,6.вул.О,Степанюка,13,17,15,1. 10:00 – 16:00с Солов’ї Школа.с Солов’ї, с Комарово, Хутір Заріка.1. 10:00 – 17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Новосілки, Окунин2 ПЛ-0,4кВКТП-13 10:00 – 12:30 с.м.т.Луків3 ПЛ-0,4кВКТП-255 13:00 – 14:00 Луківське КП «Комунальник»- насосна, ПМК-4,6, госп.двір с.м.т.Луків м-р. Стакор4 ПЛ-0,4кВКТП-102 14:00 – 15:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук, Толстов, Столярчук, Олеярник, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Печоха – пекарня, аптека, ощадбанк, Луківська с/р –БК, глядацький зал, церква с.м.т.Луків вул.Грушевського, Ковельська, Миру, Шевченка, Миру, С.Наливайка5 ПЛ-0,4кВКТП-271 15:00 – 16:00 ФОП Печоха М.І.- кафе «Мрія», укрзалізниця - резерв с.м.т.Луків вул.Залізнична, Ватутіна, Січових Стрільців6 ПЛ-0,4кВКТП-338 10:00 – 15:30 Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки