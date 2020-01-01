Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Водогін с. Бубнів вул.Залізнична С. Бубнів:вул. Залізнична
2 ПЛ-0.4 Л-2,Л-3 КТП-152 09:00 – 17:00 С. Верба станція моб.зв. водафон, мтс, київстар, водогін, склад
3 ПЛ-0.4 Л-1 ТП-34 09:00 – 17:00 М. Володимир: вул Кожедуба, Лобачевського. Львівська, Кобилянської
4 КТП-208 09:00 – 17:00 с.Маркостав - повністю
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 04-05 від ЛР-44 до ЗТП-108 10:00 – 15:00 -- с. Іванівка частково,
с. Маркостав повністю,
с. Луковичі частково
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-145 09:30 – 16:30 -- с. Хренів, вул. Б.Хмельницького
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1. 09:00 – 17:00
водонапірна башта
с.Борохів
вул.Гагаріна
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-51 09:00 – 17:00
СФГ "Юско-Агро
с.Звірів
вул.Київська,61-103,
3 ПЛ0,4 кВ від ТП-496
09:00 – 17:00
_____
с.Звірів
вул.Дружби,1-30,
вул.Київська,18-60
4 ПЛ 10 кВ Л14-03 частково 10:00 – 15:00
с. Кадище – клуб, медпункт, школа
ДТГО "Львівська залізниця " - станція
ФОП Арендарчук Л.П. - кіоск
ДП " Звірівське" – бар «Колиба»
ДП "Цуманське лісове господарство" - лісництво
УДАІ УМВС України у Волинській обл. - пост
ФОП Гламазда Л.М. - шрот
ТзОВ "Золотий екватор" - АЗС
ПП "Укрліссервіс" - цех
с. Кадище - повністю
Ковельський район
1. 09:00 – 17:00
Населення
с.Білин
с.Колодяжне
Локачинський район
1. 09:00 – 16:30
с.Затурці вул.Незалежності
2. 09:00 – 16:00
с.Конюхи вул.Л.Українки,Радянська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
с. Забороль: ПП Поліщук О.І. (бар „Пікнік”), Садівниче товариство „Дубок”, житловий масив «Шевченка»
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-200 09:00 – 17:00 Побут с. Голядин
2 ПЛ-04 ЗТП-379 Л-15 09:00 – 17:00 Побут смт. Шацьк вул.; Садова
3 Пл.-10 л 58-04 від вн-54.63 лр-59 до лвн-75 09:00 – 17:00 Побут, Дитячо-юнацька спортивна школа, Військовий Комісаріат. м.Любомль, вул.Незалежності, Хлібна, Польова, 1-го травн
4 ПЛ-04 ЩТП-550 09:00 – 17:00 Побут с. Радехів
5 ПЛ-04 КТП-435 09:00 – 17:00 Побут с. Рівне
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
1 КТП-379 для заміни автомата л-3 10:00 – 15:00 с.Залухово
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-410 для чистки траси 09:30 – 17:00 с.Тур
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 для заміни опор 10:00 – 16:00 с.Велемче
Рожищенський район
1. 09:00 – 17:00
с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
09:00 – 17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3 Л71-02 09:00 – 17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)
4 КТП-3 Л-1
09:00 – 17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5 ПЛ-10кВ Л18-09
09:00 – 17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6 ЗТП-265 09:00 – 17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7
ЗТП-347 м.Рожище
09:00 – 17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
8
ПЛ-10кВ Л30-03
09:00 – 17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС
,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,Молодіжна
Набережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,
9 ЗТП-87 м.Рожище
09:00 – 17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8,
10 ЗТП253
09:00 – 17:00 м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15,
Старовижівський район
1. 10:00 – 16:00
с Солов’ї Школа.
с Солов’ї, с Комарово, Хутір Заріка.
Турійський район
1. 10:00 – 17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Новосілки, Окунин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-13 10:00 – 12:30 с.м.т.Луків
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-255 13:00 – 14:00 Луківське КП «Комунальник»- насосна, ПМК-4,6, госп.двір с.м.т.Луків м-р. Стакор
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-102 14:00 – 15:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук, Толстов, Столярчук, Олеярник, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Печоха – пекарня, аптека, ощадбанк, Луківська с/р –БК, глядацький зал, церква с.м.т.Луків вул.Грушевського, Ковельська, Миру, Шевченка, Миру, С.Наливайка
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-271 15:00 – 16:00 ФОП Печоха М.І.- кафе «Мрія», укрзалізниця - резерв с.м.т.Луків вул.Залізнична, Ватутіна, Січових Стрільців
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-338 10:00 – 15:30 Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Водогін с. Бубнів вул.Залізнична С. Бубнів:вул. Залізнична
2 ПЛ-0.4 Л-2,Л-3 КТП-152 09:00 – 17:00 С. Верба станція моб.зв. водафон, мтс, київстар, водогін, склад
3 ПЛ-0.4 Л-1 ТП-34 09:00 – 17:00 М. Володимир: вул Кожедуба, Лобачевського. Львівська, Кобилянської
4 КТП-208 09:00 – 17:00 с.Маркостав - повністю
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 04-05 від ЛР-44 до ЗТП-108 10:00 – 15:00 -- с. Іванівка частково,
с. Маркостав повністю,
с. Луковичі частково
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-145 09:30 – 16:30 -- с. Хренів, вул. Б.Хмельницького
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1. 09:00 – 17:00
водонапірна башта
с.Борохів
вул.Гагаріна
2 ПЛ0,4 кВ від ТП-51 09:00 – 17:00
СФГ "Юско-Агро
с.Звірів
вул.Київська,61-103,
3 ПЛ0,4 кВ від ТП-496
09:00 – 17:00
_____
с.Звірів
вул.Дружби,1-30,
вул.Київська,18-60
4 ПЛ 10 кВ Л14-03 частково 10:00 – 15:00
с. Кадище – клуб, медпункт, школа
ДТГО "Львівська залізниця " - станція
ФОП Арендарчук Л.П. - кіоск
ДП " Звірівське" – бар «Колиба»
ДП "Цуманське лісове господарство" - лісництво
УДАІ УМВС України у Волинській обл. - пост
ФОП Гламазда Л.М. - шрот
ТзОВ "Золотий екватор" - АЗС
ПП "Укрліссервіс" - цех
с. Кадище - повністю
Ковельський район
1. 09:00 – 17:00
Населення
с.Білин
с.Колодяжне
Локачинський район
1. 09:00 – 16:30
с.Затурці вул.Незалежності
2. 09:00 – 16:00
с.Конюхи вул.Л.Українки,Радянська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
с. Забороль: ПП Поліщук О.І. (бар „Пікнік”), Садівниче товариство „Дубок”, житловий масив «Шевченка»
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-200 09:00 – 17:00 Побут с. Голядин
2 ПЛ-04 ЗТП-379 Л-15 09:00 – 17:00 Побут смт. Шацьк вул.; Садова
3 Пл.-10 л 58-04 від вн-54.63 лр-59 до лвн-75 09:00 – 17:00 Побут, Дитячо-юнацька спортивна школа, Військовий Комісаріат. м.Любомль, вул.Незалежності, Хлібна, Польова, 1-го травн
4 ПЛ-04 ЩТП-550 09:00 – 17:00 Побут с. Радехів
5 ПЛ-04 КТП-435 09:00 – 17:00 Побут с. Рівне
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
1 КТП-379 для заміни автомата л-3 10:00 – 15:00 с.Залухово
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-410 для чистки траси 09:30 – 17:00 с.Тур
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-21 для заміни опор 10:00 – 16:00 с.Велемче
Рожищенський район
1. 09:00 – 17:00
с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
09:00 – 17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3 Л71-02 09:00 – 17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)
4 КТП-3 Л-1
09:00 – 17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5 ПЛ-10кВ Л18-09
09:00 – 17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6 ЗТП-265 09:00 – 17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7
ЗТП-347 м.Рожище
09:00 – 17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
8
ПЛ-10кВ Л30-03
09:00 – 17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС
,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,Молодіжна
Набережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,
9 ЗТП-87 м.Рожище
09:00 – 17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8,
10 ЗТП253
09:00 – 17:00 м.Рожище вул. Незалежності
магазин «Вікторія» Редакція газети "Наш край",
ДІП "Рожищенська районна друкарня"
вул. Незалежності 82 м.Рожище,вул. Незалежності, 90,92,94,96,89,88,72,74,76,78.
вул.Пушкіна 19,12,1,3,5,2,4,6.
вулПривокзальна8,10,12,4,6.
вул.О,Степанюка,13,17,15,
Старовижівський район
1. 10:00 – 16:00
с Солов’ї Школа.
с Солов’ї, с Комарово, Хутір Заріка.
Турійський район
1. 10:00 – 17:00 Новосілківська с/р – млин, клуб, ФАП, ФОП Ковальчук П.Ф. - магазин с.Новосілки, Окунин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-13 10:00 – 12:30 с.м.т.Луків
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-255 13:00 – 14:00 Луківське КП «Комунальник»- насосна, ПМК-4,6, госп.двір с.м.т.Луків м-р. Стакор
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-102 14:00 – 15:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук, Толстов, Столярчук, Олеярник, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, Печоха – пекарня, аптека, ощадбанк, Луківська с/р –БК, глядацький зал, церква с.м.т.Луків вул.Грушевського, Ковельська, Миру, Шевченка, Миру, С.Наливайка
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-271 15:00 – 16:00 ФОП Печоха М.І.- кафе «Мрія», укрзалізниця - резерв с.м.т.Луків вул.Залізнична, Ватутіна, Січових Стрільців
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-338 10:00 – 15:30 Клуб, ФАП, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки
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