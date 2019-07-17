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На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках

На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках
Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» службовий собака з пошуку наркотичних речовин допоміг викрити порушника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як виявилося, пасажир рейсового автобуса – громадянин України 1966 року народження, яким «зацікавився» службовий пес прикордонників, ховав на тілі кілька пакунків з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Мандрівник ховав 1 пакунок у спідній білизні та ще 2 пакунки – в шкарпетках. Попередньо встановили, що знайдені майже 30 грамів «зілля» – це марихуана.

Пасажира з «травичкою» та повідомлення про виявлення злочину, передбаченого ст. 305 ККУ передано співробітникам СБУ у Волинській обл.


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Теги: Ягодин, службовий пес, наркотики
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