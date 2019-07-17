На Волині пасажир рейсового автобуса, який їхав у Польщу, ховав наркотики у спідньому та шкарпетках
Сьогодні, 13:55
Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» службовий собака з пошуку наркотичних речовин допоміг викрити порушника.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Як виявилося, пасажир рейсового автобуса – громадянин України 1966 року народження, яким «зацікавився» службовий пес прикордонників, ховав на тілі кілька пакунків з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Мандрівник ховав 1 пакунок у спідній білизні та ще 2 пакунки – в шкарпетках. Попередньо встановили, що знайдені майже 30 грамів «зілля» – це марихуана.
Пасажира з «травичкою» та повідомлення про виявлення злочину, передбаченого ст. 305 ККУ передано співробітникам СБУ у Волинській обл.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Як виявилося, пасажир рейсового автобуса – громадянин України 1966 року народження, яким «зацікавився» службовий пес прикордонників, ховав на тілі кілька пакунків з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Мандрівник ховав 1 пакунок у спідній білизні та ще 2 пакунки – в шкарпетках. Попередньо встановили, що знайдені майже 30 грамів «зілля» – це марихуана.
Пасажира з «травичкою» та повідомлення про виявлення злочину, передбаченого ст. 305 ККУ передано співробітникам СБУ у Волинській обл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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