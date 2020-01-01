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На Волині – аварія за участю трьох автомобілів

На Волині – аварія за участю трьох автомобілів
29-го грудня біля автостанції у Нововолинську сталася дорожньо-транспортна природа.

Зіткнулися автомобілі Renault, Mercedes та вантажівка MAN, пише "Буг".

Як розповіли на місці аварії БУГу, Renault мав здійснити поворот ліворуч і Mercedes, який їхав позаду, зупинився. В цей час під’їхала вантажівка та в’їхала в Mercedes, а той – у Renault.

Потерпілих внаслідок ДТП немає.

На місце події приїхала поліція.

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Теги: аварія, Нововолинськ, подвійна аварія
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