На Волині – аварія за участю трьох автомобілів





Зіткнулися автомобілі Renault, Mercedes та вантажівка MAN,



Як розповіли на місці аварії БУГу, Renault мав здійснити поворот ліворуч і Mercedes, який їхав позаду, зупинився. В цей час під’їхала вантажівка та в’їхала в Mercedes, а той – у Renault.



Потерпілих внаслідок ДТП немає.



На місце події приїхала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го грудня біля автостанції у Нововолинську сталася дорожньо-транспортна природа.Зіткнулися автомобілі Renault, Mercedes та вантажівка MAN, пише "Буг".Як розповіли на місці аварії БУГу, Renault мав здійснити поворот ліворуч і Mercedes, який їхав позаду, зупинився. В цей час під’їхала вантажівка та в’їхала в Mercedes, а той – у Renault.Потерпілих внаслідок ДТП немає.На місце події приїхала поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію