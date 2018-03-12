Помер легендарний модельєр П'єр Карден
Сьогодні, 14:15
29 грудня на 98 році життя в Італії помер відомий французький модельєр і дизайнер П'єр Карден.
Про це повідомляє ТСН з посиланням AFP.
Причина смерті поки невідома.
Справжнє ім'я дизайнера - П'єтро Кардіно. Він народився під Венецією у 1922 році, а в 1945 році приїхав до Парижа, де вступив в будинок Dior на скромну посаду манекенника. Заснував однойменний дім моди «П'єр Карден» у 1950 році, впровадив «от кутюр» у 1953 році.
Вважається кутюр'є — одним із першовідкривачів стилю «унісекс».
Відомий своїми стилями «авангард» і «космос», моделі Кардена принципово відрізнялися від пануючого в той час стилю «нью-лук».
Давав перевагу геометричній формі та мотиву; його одягу ще притаманний вільний крій з чіткими деталями та великими ґудзиками. Модельєр також одним з перших випустив колекцію «прет-а-порте», за що його виключили з Синдикату високої моди, члени якого вважали що Карден завдав шкоди іміджу моди.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням AFP.
Причина смерті поки невідома.
Справжнє ім'я дизайнера - П'єтро Кардіно. Він народився під Венецією у 1922 році, а в 1945 році приїхав до Парижа, де вступив в будинок Dior на скромну посаду манекенника. Заснував однойменний дім моди «П'єр Карден» у 1950 році, впровадив «от кутюр» у 1953 році.
Вважається кутюр'є — одним із першовідкривачів стилю «унісекс».
Відомий своїми стилями «авангард» і «космос», моделі Кардена принципово відрізнялися від пануючого в той час стилю «нью-лук».
Давав перевагу геометричній формі та мотиву; його одягу ще притаманний вільний крій з чіткими деталями та великими ґудзиками. Модельєр також одним з перших випустив колекцію «прет-а-порте», за що його виключили з Синдикату високої моди, члени якого вважали що Карден завдав шкоди іміджу моди.
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