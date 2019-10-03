У Княгининівській громаді дадуть премії прибиральникам та сторожам
Сьогодні, 15:14
Технічним працівникам Княгининівської громади виплатять премії.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова нагадала, що нещодавно Княгининівська громада приєдналася до Луцька. Відтак, там немає ні депутатського корпусу, ні голови громади, тож зміни до бюджету громади ухвалюють на сесії Луцькради.
Для Княгининівської громади збільшили фонд оплати праці на 115 тисяч гривень для того, аби провести матеріальне стимулювання технічних працівників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку помічники вихователів, прибиральники, кухарі, сторожі закладів освіти отримають премії
«Інші громади вже ухвалили аналогічне рішення», - додав мер Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова нагадала, що нещодавно Княгининівська громада приєдналася до Луцька. Відтак, там немає ні депутатського корпусу, ні голови громади, тож зміни до бюджету громади ухвалюють на сесії Луцькради.
Для Княгининівської громади збільшили фонд оплати праці на 115 тисяч гривень для того, аби провести матеріальне стимулювання технічних працівників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку помічники вихователів, прибиральники, кухарі, сторожі закладів освіти отримають премії
«Інші громади вже ухвалили аналогічне рішення», - додав мер Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
дати б вам шановна владо такі зарплати як у нас преміи і що ви жили на них все життя
дати б вам шановна владо такі зарплати як у нас преміи і що ви жили на них все життя
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку спортсмену куплять квартиру
Сьогодні, 16:00
Психотропи, пістолети та ножі: волинська поліція викрила наркоділка та його спільників
Сьогодні, 15:42
У Княгининівській громаді дадуть премії прибиральникам та сторожам
Сьогодні, 15:14
У Луцьку тривають рейди на ялинкових ринках. ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 14:42