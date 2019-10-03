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У Княгининівській громаді дадуть премії прибиральникам та сторожам

У Княгининівській громаді дадуть премії прибиральникам та сторожам
Технічним працівникам Княгининівської громади виплатять премії.

Про це йшлося у вівторок, 29 грудня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова нагадала, що нещодавно Княгининівська громада приєдналася до Луцька. Відтак, там немає ні депутатського корпусу, ні голови громади, тож зміни до бюджету громади ухвалюють на сесії Луцькради.

Для Княгининівської громади збільшили фонд оплати праці на 115 тисяч гривень для того, аби провести матеріальне стимулювання технічних працівників.

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«Інші громади вже ухвалили аналогічне рішення», - додав мер Ігор Поліщук.

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Теги: премії, Луцькрада, прибиральники
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Коментарі 2
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дати б вам шановна владо такі зарплати як у нас преміи і що ви жили на них все життя
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дати б вам шановна владо такі зарплати як у нас преміи і що ви жили на них все життя
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