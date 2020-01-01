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30 грудня на Волині: гортаючи календар

30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в журналіста Сергія Жуковського (на фото).

За православним календарем 30 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Даниїл та Михайло.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

На Волині цього дня у 1962 році ліквідували Цуманський район (на території сучасного Ківерцівського).

30 грудня 1991 року відкрили Луцьку поліклініку №1.

30 грудня 1993 року корвет «Луцьк» прийняли до складу Військово-Морських сил ЗС України.

30 грудня 2009 року у Луцьку відкрили лабораторію полімеразної ланцюгової реакції, завдяки якій можна діагностувати інфекційні хвороби та виявляти генетично модифіковані організми у продуктах харчування.

30 грудня 2010 року у Ківерцях відкрили поліклінічне відділення центральної районної лікарні, яке розпочали будувати ще у 1991 році.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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