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Колишній «волинянин» пішов з «Вереса» і повернувся через два тижні

Колишній «волинянин» пішов з «Вереса» і повернувся через два тижні
Колишній захисник луцької «Волині» Дмитро Нємчанінов знову підписав контракт із рівненським "Вересом".

Про це інформує Ua Football.

Контракт із гравцем підписано до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що гравець і клуб попрощались буквально нещодавно – два тижні тому.

Цього сезону у складі "Вереса" Нємчанінов провів 12 поєдинків.

Крім цього, співпрацю з ФК "Металіст 1925" припинив колишній нападник "хрестоносців" Володимир Коробка.

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Теги: Волинь, футбол
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