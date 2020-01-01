Колишній «волинянин» пішов з «Вереса» і повернувся через два тижні





Про це інформує



Контракт із гравцем підписано до кінця 2021 року.



Нагадаємо, що гравець і клуб попрощались буквально нещодавно – два тижні тому.



Цього сезону у складі "Вереса" Нємчанінов провів 12 поєдинків.



Крім цього, співпрацю з ФК "Металіст 1925" припинив колишній нападник "хрестоносців" Володимир Коробка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній захисник луцької «Волині» Дмитро Нємчанінов знову підписав контракт із рівненським "Вересом".Про це інформує Ua Football. Контракт із гравцем підписано до кінця 2021 року.Нагадаємо, що гравець і клуб попрощались буквально нещодавно – два тижні тому.Цього сезону у складі "Вереса" Нємчанінов провів 12 поєдинків.Крім цього, співпрацю з ФК "Металіст 1925" припинив колишній нападник "хрестоносців"

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