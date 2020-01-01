Колишній «волинянин» пішов з «Вереса» і повернувся через два тижні
Сьогодні, 02:13
Колишній захисник луцької «Волині» Дмитро Нємчанінов знову підписав контракт із рівненським "Вересом".
Про це інформує Ua Football.
Контракт із гравцем підписано до кінця 2021 року.
Нагадаємо, що гравець і клуб попрощались буквально нещодавно – два тижні тому.
Цього сезону у складі "Вереса" Нємчанінов провів 12 поєдинків.
Крім цього, співпрацю з ФК "Металіст 1925" припинив колишній нападник "хрестоносців" Володимир Коробка.
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Про це інформує Ua Football.
Контракт із гравцем підписано до кінця 2021 року.
Нагадаємо, що гравець і клуб попрощались буквально нещодавно – два тижні тому.
Цього сезону у складі "Вереса" Нємчанінов провів 12 поєдинків.
Крім цього, співпрацю з ФК "Металіст 1925" припинив колишній нападник "хрестоносців" Володимир Коробка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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