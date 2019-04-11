Психотропи, пістолети та ножі: волинська поліція викрила наркоділка та його спільників

В одному із сіл Ковельського району спіймали трьох наркоділків. Зловмисників виявили одразу після того, як один із них отримав відправлення із забороненими речовинами.Подія трапилась учора, 28 грудня, близько 14 години дня, інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У селі Білин Ковельського району працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області разом зі співробітниками управління СБУ в області виявили 30-річного волинянина, який отримав відправлення із забороненими речовинами. Усередині поліцейські виявили 105 таблеток MDMA. Психотропи вилучили та направили на відповідні експертизи.Також співробітники затримали і двох спільників зловмисника, які перебували неподалік. В одного із чоловіків, 40-річного ковельчанина, правоохоронці виявили два пістолети, два ножі, кайданки, три згортки Альфи «PVP» та два мобільні телефони. Інший, 34-річний громадянин, мав при собі пістолет, згорток Альфи «PVP», ніж та мобільний телефон. Все це вилучили.За цим фактом слідчі Ковельського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту вчинені за попередньою змовою групою осіб. Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.