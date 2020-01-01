Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки виконала старовинну українську колядку.
Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики.
"Студентка групи Укр-130 Христина Бабич вітає нас усіх із новорічними та різдвяними святами. Послухайте, який чудовий спів! Колядка - дуже давня, мова архаїчна", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики.
"Студентка групи Укр-130 Христина Бабич вітає нас усіх із новорічними та різдвяними святами. Послухайте, який чудовий спів! Колядка - дуже давня, мова архаїчна", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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