Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики.



"Студентка групи Укр-130 Христина Бабич вітає нас усіх із новорічними та різдвяними святами. Послухайте, який чудовий спів! Колядка - дуже давня, мова архаїчна", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки виконала старовинну українську колядку.Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики."Студентка групи Укр-130 Христина Бабич вітає нас усіх із новорічними та різдвяними святами. Послухайте, який чудовий спів! Колядка - дуже давня, мова архаїчна", - йдеться у дописі.

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