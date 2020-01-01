вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО

Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО
Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки виконала старовинну українську колядку.

Про це йдеться на сторінці факультету філології та журналістики.

"Студентка групи Укр-130 Христина Бабич вітає нас усіх із новорічними та різдвяними святами. Послухайте, який чудовий спів! Колядка - дуже давня, мова архаїчна", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, колядка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик»
Сьогодні, 22:21
Стюардесі з Волині, яка загинула під час авіатрощі в Ірані, присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 21:41
Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Відкрили реконструйований відділ прикордонної служби «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик» Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик»
Сьогодні, 22:21
Волейбольна команда з Волині здобула дві перемоги на Кубку України Волейбольна команда з Волині здобула дві перемоги на Кубку України
Сьогодні, 17:46
«Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО «Вибивали» неіснуючі борги: на Волині затримали банду вимагачів. ФОТО
Сьогодні, 16:17
За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик»
Сьогодні, 22:21
 0
Стюардесі з Волині, яка загинула під час авіатрощі в Ірані, присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 21:41
 0
Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
Відкрили реконструйований відділ прикордонної служби «Світязь». ФОТО
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8