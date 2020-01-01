вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*

У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Торгово-розважальний центр "ПортCity" запрошує у справжню новорічну казку. Охочі можуть зробити фотографії на фоні святкових фотозон, присвячених до різдвяно-новорічної тематики.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Від сьогодні, 29 грудня, і по 8 січня на гостей чекає понад 15 тематичних фотозон.

"Святкуйте з нами, розважайтесь з нами, даруйте та отримуйте подарунки з нами!", - йдеться у повідомленні.

У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, фотозони, святкові вихідні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
«Гастролер» з Київщини викрав на Волині вантажівку з солодощами на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:49
У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО
Сьогодні, 18:32
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
У лісі на Волині знайшли тіло зниклої пенсіонерки
Сьогодні, 17:57
Волейбольна команда з Волині здобула дві перемоги на Кубку України
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону* «ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
07 липень, 17:19
«ПортCity» запрошує на конкурс фотозон* «ПортCity» запрошує на конкурс фотозон*
26 червень, 12:10
У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно* У «ПортCity» – нові подарункові сертифікати на кіно*
Сьогодні, 10:40
ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза* ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*
28 грудень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Експерт дала поради, як правильно обрати продукти до новорічного столу
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
«Гастролер» з Київщини викрав на Волині вантажівку з солодощами на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:49
 0
У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО
Сьогодні, 18:32
 0
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8