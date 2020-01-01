У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
Торгово-розважальний центр "ПортCity" запрошує у справжню новорічну казку. Охочі можуть зробити фотографії на фоні святкових фотозон, присвячених до різдвяно-новорічної тематики.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Від сьогодні, 29 грудня, і по 8 січня на гостей чекає понад 15 тематичних фотозон.
"Святкуйте з нами, розважайтесь з нами, даруйте та отримуйте подарунки з нами!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Від сьогодні, 29 грудня, і по 8 січня на гостей чекає понад 15 тематичних фотозон.
"Святкуйте з нами, розважайтесь з нами, даруйте та отримуйте подарунки з нами!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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