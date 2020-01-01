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Волейбольна команда з Волині здобула дві перемоги на Кубку України

Волейбольна команда з Волині здобула дві перемоги на Кубку України
У Тернополі 24 грудня відбулися ігри другого етапу Кубку України з волейболу жіночої Суперліги 2020/2021 років.

За результатами змагань волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» здобула дві перемоги у трьох іграх, таким чином посіла друге місце у групі «Ґ» та виборола вихід у третій етап боротьби за Кубок України, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Зокрема, команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з такими результатами:

- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) - Збірна Харківської області-КЗ «ХПКСП» ХОР
3:0 (25:7, 25:18, 25:13);
- «Галичанка-ЗУНУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 3:2 (25:21, 18:25, 25:22, 21:25, 15:8);
- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - СК «Прометей-2-ДДТУ» 3:0 (25:23, 25:10, 25:14)

Підсумкове становище команд в групі «Ґ»:

1. «Галичанка-ЗУНУ»
2. «Волинь-Університет-ОДЮСШ»
3. Збірна Харківської області-КЗ «ХПКСП» ХОР
4. СК «Прометей-2-ДДТУ»

Визначилася вісімка команд, які зіграють в третьому етапі жіночого Кубку України. Це - «Хімік» (Южний), СК «Прометей» (Кам'янське), «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» (Житомир), «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» (Рівне), «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль), «Волинь-Університет-ОДЮСШ»(Луцьк), «Аланта» (Дніпро) і «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця).



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Теги: Кубок України, спорт, Волинь
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