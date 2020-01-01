Волейбольна команда з Волині здобула дві перемоги на Кубку України





За результатами змагань волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» здобула дві перемоги у трьох іграх, таким чином посіла друге місце у групі «Ґ» та виборола вихід у третій етап боротьби за Кубок України, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Зокрема, команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з такими результатами:



- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) - Збірна Харківської області-КЗ «ХПКСП» ХОР

3:0 (25:7, 25:18, 25:13);

- «Галичанка-ЗУНУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 3:2 (25:21, 18:25, 25:22, 21:25, 15:8);

- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - СК «Прометей-2-ДДТУ» 3:0 (25:23, 25:10, 25:14)



Підсумкове становище команд в групі «Ґ»:



1. «Галичанка-ЗУНУ»

2. «Волинь-Університет-ОДЮСШ»

3. Збірна Харківської області-КЗ «ХПКСП» ХОР

4. СК «Прометей-2-ДДТУ»



Визначилася вісімка команд, які зіграють в третьому етапі жіночого Кубку України. Це - «Хімік» (Южний), СК «Прометей» (Кам'янське), «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» (Житомир), «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» (Рівне), «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль), «Волинь-Університет-ОДЮСШ»(Луцьк), «Аланта» (Дніпро) і «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі 24 грудня відбулися ігри другого етапу Кубку України з волейболу жіночої Суперліги 2020/2021 років.За результатами змагань волинська волейбольна команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» здобула дві перемоги у трьох іграх, таким чином посіла друге місце у групі «Ґ» та виборола вихід у третій етап боротьби за Кубок України, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Зокрема, команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з такими результатами:- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) - Збірна Харківської області-КЗ «ХПКСП» ХОР3:0 (25:7, 25:18, 25:13);- «Галичанка-ЗУНУ» - «Волинь-Університет-ОДЮСШ» 3:2 (25:21, 18:25, 25:22, 21:25, 15:8);- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» - СК «Прометей-2-ДДТУ» 3:0 (25:23, 25:10, 25:14)Підсумкове становище команд в групі «Ґ»:1. «Галичанка-ЗУНУ»2. «Волинь-Університет-ОДЮСШ»3. Збірна Харківської області-КЗ «ХПКСП» ХОР4. СК «Прометей-2-ДДТУ»Визначилася вісімка команд, які зіграють в третьому етапі жіночого Кубку України. Це - «Хімік» (Южний), СК «Прометей» (Кам'янське), «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» (Житомир), «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ» (Рівне), «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль), «Волинь-Університет-ОДЮСШ»(Луцьк), «Аланта» (Дніпро) і «Білозгар-Медуніверситет» (Вінниця).

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