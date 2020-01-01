13 прикордонникам з Луцька вручили ключі від квартир
Сьогодні, 17:11
В переддень Нового року 13 прикордонних родин із Луцька отримали ключі від нових осель.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Вручити ключі від квартир та привітати охоронців кордону прибув перший заступник Голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко. Він зазначив, що соціальний захист військовослужбовців та їх сімей є і залишається пріоритетом Державної прикордонної служби України. А завдяки підтримці керівництва держави проводиться системна робота над розв’язанням питань забезпечення особового складу житлом.
«Соціальне питання постійно стоїть на порядку денному для нас. Не тільки придбання гелікоптерів, катерів і кораблів, не тільки інженерного облаштування державного кордону, а й забезпечення військовослужбовців житлом є пріоритетом. Прикордонники щоденно захищають державний кордон, боронять Україну та повинні мати гідні умови проживання», – наголосив Володимир Нікіфоренко, вітаючи новоселів.
Він додав, що до кінця року ще 250 сімей прикордонників з різних куточків країни одержать грошові компенсації за неотримане житло.
Загалом у багатоповерховому будинку, відповідно до інвестиційного договору будівництва, для прикордонників виділено одно-, дво- та трикімнатні квартири загальною площею майже 930 м². Десять сімей отримали житло для постійного проживання, ще троє – службові квартири.
«Для нашої сім'ї сьогодні надзвичайний день. Це такий довгоочікуваний, передноворічний подарунок», – не стримуючи емоцій поділилася враженнями Юлія – дружина прикордонника Луцького загону.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Вручити ключі від квартир та привітати охоронців кордону прибув перший заступник Голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко. Він зазначив, що соціальний захист військовослужбовців та їх сімей є і залишається пріоритетом Державної прикордонної служби України. А завдяки підтримці керівництва держави проводиться системна робота над розв’язанням питань забезпечення особового складу житлом.
«Соціальне питання постійно стоїть на порядку денному для нас. Не тільки придбання гелікоптерів, катерів і кораблів, не тільки інженерного облаштування державного кордону, а й забезпечення військовослужбовців житлом є пріоритетом. Прикордонники щоденно захищають державний кордон, боронять Україну та повинні мати гідні умови проживання», – наголосив Володимир Нікіфоренко, вітаючи новоселів.
Він додав, що до кінця року ще 250 сімей прикордонників з різних куточків країни одержать грошові компенсації за неотримане житло.
Загалом у багатоповерховому будинку, відповідно до інвестиційного договору будівництва, для прикордонників виділено одно-, дво- та трикімнатні квартири загальною площею майже 930 м². Десять сімей отримали житло для постійного проживання, ще троє – службові квартири.
«Для нашої сім'ї сьогодні надзвичайний день. Це такий довгоочікуваний, передноворічний подарунок», – не стримуючи емоцій поділилася враженнями Юлія – дружина прикордонника Луцького загону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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