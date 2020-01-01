Відкрили реконструйований відділ прикордонної служби «Світязь». ФОТО





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Варто зазначити, що під час робіт, до яких долучилися і місцеві органи влади, до ладу привели адміністративну будівлю, бокс для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення. Виконали роботи із прокладання всіх комунікацій, утеплили фасад відділу.



Наразі підрозділ відповідає всім стандартам сучасного прикордонного менеджменту, а його інфраструктура та технічне забезпечення дозволить якісно виконувати завдання з охорони державного кордону.



Перший заступник Голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко ще раз акцентував увагу на тому, що найголовнішим надбанням відомства залишаються люди, їх соціальні гарантії та належні умови для несення служби.



«Ми продовжуємо розвиватись і рухатись вперед, і це якраз доказ нашої наполегливої праці, і дуже приємно, що ця праця відбувається спільно з місцевими органами влади, спільно з громадою, спільно з усім нашим українським суспільством, і коли ми спільно щось робимо, то це приносить такі чудові результати», – констатував Володимир Нікіфоренко.



Голова Шацької об'єднаної територіальної громади Сергій Карпук зазначив, що прикордонники є частиною громади.



Довідка: прикордонники відділу «Світязь» охороняють кордон з Польщею та Білоруссю загальною протяжністю майже 90 кілометрів. В підрозділі проходить службу понад 200 військовослужбовців, серед яких більше 50 є учасниками бойових дій, котрі боронили Україну на Сході.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 грудня, відкрили оновлений відділ прикордонної служби «Світязь» Луцького загону. Його реконструкція і облаштування велися протягом 2020 року.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Варто зазначити, що під час робіт, до яких долучилися і місцеві органи влади, до ладу привели адміністративну будівлю, бокс для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення. Виконали роботи із прокладання всіх комунікацій, утеплили фасад відділу.Наразі підрозділ відповідає всім стандартам сучасного прикордонного менеджменту, а його інфраструктура та технічне забезпечення дозволить якісно виконувати завдання з охорони державного кордону.Перший заступник Голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко ще раз акцентував увагу на тому, що найголовнішим надбанням відомства залишаються люди, їх соціальні гарантії та належні умови для несення служби.«Ми продовжуємо розвиватись і рухатись вперед, і це якраз доказ нашої наполегливої праці, і дуже приємно, що ця праця відбувається спільно з місцевими органами влади, спільно з громадою, спільно з усім нашим українським суспільством, і коли ми спільно щось робимо, то це приносить такі чудові результати», – констатував Володимир Нікіфоренко.Голова Шацької об'єднаної територіальної громадизазначив, що прикордонники є частиною громади.прикордонники відділу «Світязь» охороняють кордон з Польщею та Білоруссю загальною протяжністю майже 90 кілометрів. В підрозділі проходить службу понад 200 військовослужбовців, серед яких більше 50 є учасниками бойових дій, котрі боронили Україну на Сході.

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