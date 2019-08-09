Повідомили про підозру волинському податківцю, якого зловили на хабарі у 2000 доларів





Нагадаємо, що



Правоохоронці затримали фігуранта згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України у Луцьку під час отримання всієї суми хабара.



У межах кримінального провадження затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Наразі вирішують питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії. Встановлюють інших осіб, можливо причетних до корупційного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівнику сектору власної безпеки ГУ ДФС у Волинській області, якого викрили на корупції, повідомили про підозру.Нагадаємо, що посадовець вимагав хабар від підприємця та його бізнес-партнера . За 2 тисячі доларів США щомісячно зловмисник обіцяв не створювати штучні перешкоди у веденні комерційної діяльності, - інформує управління Служби безпеки України у Волинській області.Правоохоронці затримали фігуранта згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України у Луцьку під час отримання всієї суми хабара.У межах кримінального провадження затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Наразі вирішують питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.Тривають слідчі дії. Встановлюють інших осіб, можливо причетних до корупційного правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію