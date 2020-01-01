На Волині можуть перестати постачати газ до деяких бюджетних установ

У АТ "Волиньгаз" попереджають об'єкти соціальнозначущої сфери про загрозу зриву опалювального сезону.1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з Операторами ГРМ. Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ у новому році, - йдеться на сайті підприємства.Станом на 28 грудня є майже 160 об'єктів бюджетних установ у «Волиньгаз», які відсутні на інформаційній платформі «Оператора газотранспортної ситсеми України», а це – об'єкти соціальної сфери. Зокрема, ФАПи, лікарні, школи, садочки та інші бюджетні установи.Ситуація виникла у зв’язку з тим, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими передбачено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.На початку 2021 року відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Волинської області. Низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи будуть припинені, як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і діючі договори на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу зрив опалювального сезону 2020/2021.АТ «Волиньгаз» із 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі неукладення вчасно відповідних договорів.Згідно з положеням Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником на інформаційній платформі «Оператора газотранспортної системи України», мають самостійно припинити споживання газу.Щоб запобігти подібній ситуації АТ «Волиньгаз» звернулося з офіційними листами до Прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органи державної і виконавчої влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу з новими виконавчими органами місцевих рад та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника.