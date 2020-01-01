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У лісі на Волині знайшли тіло зниклої пенсіонерки

У лісі на Волині знайшли тіло зниклої пенсіонерки
Вранці 29 грудня віднайшли тіло зниклої кілька днів тому місцевої 80-річної жительки села Світязь.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції.

Тіло пенсіонерки вранці виявили місцеві жителі в лісовому масиві неподалік населеного пункту, де проживала померла.

Під час проведеного огляду на тілі ознак насильницької смерті не виявили, тіло жінки направили для проведення судово-медичної експертизи в місцеве бюро СМЕ.

Нагадаємо, 26 грудня близько 14:00 волинянка вийшла з дому та не повернулася.

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Теги: розшук, волинянка, смерть
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