У лісі на Волині знайшли тіло зниклої пенсіонерки





Про це повідомляє Шацьке відділення поліції.



Тіло пенсіонерки вранці виявили місцеві жителі в лісовому масиві неподалік населеного пункту, де проживала померла.



Під час проведеного огляду на тілі ознак насильницької смерті не виявили, тіло жінки направили для проведення судово-медичної експертизи в місцеве бюро СМЕ.



Нагадаємо, 26 грудня близько 14:00 волинянка вийшла з дому та не повернулася.

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