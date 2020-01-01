вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО

У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО
Сьогодні дільничні офіцери Луцького відділу поліції провели низку профілактичних рейдів з метою виявлення точок незаконного продажу піротехнічних засобів та новорічних ялинок. У заходах взяли участь співробітники ДСНС та Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Рейди проводили на ринках обласного центру, у місцях продажу ялинок та інших торгових закладах обласного центру, повідомляє сектор комункації поліції Волині.

У результаті проведених заходів правоохоронці виявили низку порушень. На порушників склали 6 адміністративних протоколів, зокрема, за ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), ст. 159 (Порушення правил торгівлі на ринках) та ст. 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, поліцейські під час заходів вилучили піротехнічні засоби, котрі зберігалися (реалізовувалися) незаконно.

Поліцейські Волині закликають дотримуватися основних правил придбання та використання піротехніки та ні в якому разі не давати такі вироби дітям.

У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО
У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рейди, Луцьк, порушення, протоколи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00
«Гастролер» з Київщини викрав на Волині вантажівку з солодощами на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:49
У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО
Сьогодні, 18:32
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
У лісі на Волині знайшли тіло зниклої пенсіонерки
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
Намагався відкупитися за «неправильний» поворотник: у Луцьку піймали п'яного водія за кермом чужого авто Намагався відкупитися за «неправильний» поворотник: у Луцьку піймали п'яного водія за кермом чужого авто
10 грудень, 17:45
У Луцьку склали понад 100 постанов на людей, які не хотіли носити масок У Луцьку склали понад 100 постанов на людей, які не хотіли носити масок
09 грудень, 13:30
Поліція Волині обіцяє складати протоколи на порушників карантину вихідного дня Поліція Волині обіцяє складати протоколи на порушників карантину вихідного дня
13 листопад, 17:55
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
07 листопад, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Експерт дала поради, як правильно обрати продукти до новорічного столу
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
«Гастролер» з Київщини викрав на Волині вантажівку з солодощами на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:49
 0
У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО
Сьогодні, 18:32
 0
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8