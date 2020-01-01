У Луцьку провели рейди, під час яких вилучили незаконну піротехніку. ФОТО





Рейди проводили на ринках обласного центру, у місцях продажу ялинок та інших торгових закладах обласного центру,



У результаті проведених заходів правоохоронці виявили низку порушень. На порушників склали 6 адміністративних протоколів, зокрема, за ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), ст. 159 (Порушення правил торгівлі на ринках) та ст. 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Окрім цього, поліцейські під час заходів вилучили піротехнічні засоби, котрі зберігалися (реалізовувалися) незаконно.



Поліцейські Волині закликають дотримуватися основних правил придбання та використання піротехніки та ні в якому разі не давати такі вироби дітям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні дільничні офіцери Луцького відділу поліції провели низку профілактичних рейдів з метою виявлення точок незаконного продажу піротехнічних засобів та новорічних ялинок. У заходах взяли участь співробітники ДСНС та Державна екологічна інспекція у Волинській області.Рейди проводили на ринках обласного центру, у місцях продажу ялинок та інших торгових закладах обласного центру, повідомляє сектор комункації поліції Волині.У результаті проведених заходів правоохоронці виявили низку порушень. На порушників склали 6 адміністративних протоколів, зокрема, за ст. 195-6 (Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), ст. 159 (Порушення правил торгівлі на ринках) та ст. 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Окрім цього, поліцейські під час заходів вилучили піротехнічні засоби, котрі зберігалися (реалізовувалися) незаконно.Поліцейські Волині закликають дотримуватися основних правил придбання та використання піротехніки та ні в якому разі не давати такі вироби дітям.

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