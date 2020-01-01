«Гастролер» з Київщини викрав на Волині вантажівку з солодощами на пів мільйона гривень





Про це



У кінці листопада до поліції Ковеля звернувся менеджер одного із місцевих підприємств та повідомив, що кампанія передала кондитерські вироби на майже пів мільйона гривень для доставки до Київської області. Товар завантажили у вантажівку Renault Premium та відправили у потрібному напрямку. Проте через декілька днів виявилось, що особа, яка мала доставити його на місце призначення, не виконала своїх зобов’язань й нині не виходить на зв’язок.



Схоже повідомлення надійшло й до Луцького відділу поліції всередині грудня. 37-річний лучанин розповів, що особа, яка перевозила трактор FARMLEAL, вартістю понад 500 тисяч гривень, не доставила його до місця призначення й зникла.



Працівники управління карного розшуку встановили, що до вчинення цих кримінальних правопорушень причетний 41-річний мешканець Київської області. Учора його в результаті кропітких оперативно-розшукових заходів виявили в м. Дубно. Встановили, що зловмисник представлявся не своїм іменем, а при собі мав фіктивне посвідчення водія. Куди шахрай збував товар, яким заволодів незаконно, правоохоронці нині встановлюють.



Також відомо, що він причетний до схожих протиправних дій на території інших областей.



За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські управління карного розшуку затримали "серійного" шахрая-угонщика, який завдав матеріальної шкоди волинянам на понад мільйон гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У кінці листопада до поліції Ковеля звернувся менеджер одного із місцевих підприємств та повідомив, що кампанія передала кондитерські вироби на майже пів мільйона гривень для доставки до Київської області. Товар завантажили у вантажівку Renault Premium та відправили у потрібному напрямку. Проте через декілька днів виявилось, що особа, яка мала доставити його на місце призначення, не виконала своїх зобов’язань й нині не виходить на зв’язок.Схоже повідомлення надійшло й до Луцького відділу поліції всередині грудня. 37-річний лучанин розповів, що особа, яка перевозила трактор FARMLEAL, вартістю понад 500 тисяч гривень, не доставила його до місця призначення й зникла.Працівники управління карного розшуку встановили, що до вчинення цих кримінальних правопорушень причетний 41-річний мешканець Київської області. Учора його в результаті кропітких оперативно-розшукових заходів виявили в м. Дубно. Встановили, що зловмисник представлявся не своїм іменем, а при собі мав фіктивне посвідчення водія. Куди шахрай збував товар, яким заволодів незаконно, правоохоронці нині встановлюють.Також відомо, що він причетний до схожих протиправних дій на території інших областей.За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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