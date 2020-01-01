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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 грудня
У Волинській області у середу, 30 грудня, очікується хмарна погода. Ввечері місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку завтра, 30 грудня, синоптики також прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2º тепла, вдень 5-7º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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Коментарі 6
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Що ви курите?Заголовок прочитайте...
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Що ви курите?Заголовок прочитайте...
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Що ви курите?Заголовок прочитайте...
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Временная петля))))))
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В.Пост у вас коррпоративвв??,,
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Погода на 30 жовтня в грудні 30-го, це як?
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