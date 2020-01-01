Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.



У Луцьку завтра, 30 грудня, синоптики також прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2º тепла, вдень 5-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу, 30 грудня, очікується хмарна погода. Ввечері місцями невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.У Луцьку завтра, 30 грудня, синоптики також прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2º тепла, вдень 5-7º тепла.

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