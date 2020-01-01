Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу, 30 грудня, очікується хмарна погода. Ввечері місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку завтра, 30 грудня, синоптики також прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2º тепла, вдень 5-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку завтра, 30 грудня, синоптики також прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0-2º тепла, вдень 5-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Що ви курите?Заголовок прочитайте...
Що ви курите?Заголовок прочитайте...
Що ви курите?Заголовок прочитайте...
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Смертельна аварія під Луцьком: винуватець ДТП сяде в тюрму і заплатить понад 700 тисяч гривень батькам загиблого
Сьогодні, 19:45
Де на Волині будуть відключати світло у середу, 30 грудня
Сьогодні, 19:00