Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик»





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Сучасну версію «Щедрика» у приміщенні КМЦ заспівала Анастасія Литовка під супровід гітари від Сергія Малюги та Сергія Мацнєва, барабанів від Дмитра Гребеня та басів від Олександра Шепеля. Опереаторм була Вікторія Мацнєв та Сергій Трухоновець. Зводив музику Сергій Малюга, монтажем займався Сергій Трухоновець та Сергій Мацнєв.



«Щедрик» – всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в США у 1922 році, «Ще́дрик» став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції «Щедрик», його англомовна версія відома як «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів» (“Carol of the Bells”), що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи «Щедрик» можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською, та іншими мовами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Музиканти з Володимира-Волинського переробили версію відомого на весь світ «Щедрика» та виконали його на сучасний лад.Про це повідомляє БУГ Сучасну версію «Щедрика» у приміщенні КМЦ заспівала Анастасія Литовка під супровід гітари від Сергія Малюги та Сергія Мацнєва, барабанів від Дмитра Гребеня та басів від Олександра Шепеля. Опереаторм була Вікторія Мацнєв та Сергій Трухоновець. Зводив музику Сергій Малюга, монтажем займався Сергій Трухоновець та Сергій Мацнєв.«Щедрик» – всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія) та в США у 1922 році, «Ще́дрик» став знаним не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції «Щедрик», його англомовна версія відома як «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів» (“Carol of the Bells”), що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи «Щедрик» можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською, та іншими мовами.

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