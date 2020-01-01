вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для «Луцькводоканалу» закупили нове обладнання. ФОТО

Для «Луцькводоканалу» закупили нове обладнання. ФОТО
На КП «Луцькводоканал» вдосконалюють обладнання і умови праці аварійних бригад.

Про це повідомляють у комунальному підприємстві, - пише ВолиньOnline.

«Умови роботи наших працівників – у пріоритеті», – зауважує керівник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.

За останній рік для полегшення умов праці та оптимізації робочих процесів на підприємстві придбали найсучасніше обладнання. Протягом року на підсилення ефективності роботи, нову техніку та якісне оснащення виробничих процесів підприємство інвестувало близько 4,5 мільйона гривень.

«Створення належних умов праці для людей, які щоденно і цілодобово працюють над усуненням аварій є дуже важливим, адже гарантує не тільки високий результат, але і безпеку працівників, – розповідає Віктор Гуменюк. – Ще два роки тому ми відмовились від так званих САКів та іншого малоефективного обладнання. Використовуємо найсучасніше обладнання європейських виробників, ремонтні комплекти, землерийну техніку, зварювальні апарати, генератори».

Перед новим роком бригади на підприємстві доукомплектували новим додатковим оснащенням, яке сприяє більш швидкому усуненню аварій, покращує умови праці. Обладнання економне і зручне у використанні. Повідомляють, що оновлення технічної бази та оснащення працівників на КП «Луцькводоканал» триватимуть і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Прив'язали до лісовоза і катували: на Львівщині побили журналіста
Сьогодні, 23:35
Для «Луцькводоканалу» закупили нове обладнання. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик»
Сьогодні, 22:21
Стюардесі з Волині, яка загинула під час авіатрощі в Ірані, присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 21:41
Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Кому на Волині пропонують заробляти від 12 до 30 тисяч в місяць. ТОП-вакансій Кому на Волині пропонують заробляти від 12 до 30 тисяч в місяць. ТОП-вакансій
Сьогодні, 09:56
Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски Волинська молодь створила соціальне відео про важливість носіння маски
28 грудень, 19:42
Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС Де на Волині не буде світла 29 грудня. ПЕРЕЛІК АДРЕС
28 грудень, 19:00
Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують Трьох волинян, про зникнення яких стало відомо днями, досі розшукують
28 грудень, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прив'язали до лісовоза і катували: на Львівщині побили журналіста
Сьогодні, 23:35
 0
Для «Луцькводоканалу» закупили нове обладнання. ФОТО
Сьогодні, 22:58
 0
Волинські музиканти записали кавер відомої колядки «Щедрик»
Сьогодні, 22:21
 0
Стюардесі з Волині, яка загинула під час авіатрощі в Ірані, присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 21:41
 0
Волинська студентка виконала старовинну українську колядку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8