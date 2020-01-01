Для «Луцькводоканалу» закупили нове обладнання. ФОТО





Про це повідомляють у комунальному підприємстві, - пише



«Умови роботи наших працівників – у пріоритеті», – зауважує керівник КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.



За останній рік для полегшення умов праці та оптимізації робочих процесів на підприємстві придбали найсучасніше обладнання. Протягом року на підсилення ефективності роботи, нову техніку та якісне оснащення виробничих процесів підприємство інвестувало близько 4,5 мільйона гривень.



«Створення належних умов праці для людей, які щоденно і цілодобово працюють над усуненням аварій є дуже важливим, адже гарантує не тільки високий результат, але і безпеку працівників, – розповідає Віктор Гуменюк. – Ще два роки тому ми відмовились від так званих САКів та іншого малоефективного обладнання. Використовуємо найсучасніше обладнання європейських виробників, ремонтні комплекти, землерийну техніку, зварювальні апарати, генератори».



Перед новим роком бригади на підприємстві доукомплектували новим додатковим оснащенням, яке сприяє більш швидкому усуненню аварій, покращує умови праці. Обладнання економне і зручне у використанні. Повідомляють, що оновлення технічної бази та оснащення працівників на КП «Луцькводоканал» триватимуть і надалі.

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