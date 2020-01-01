Стюардесі з Волині, яка загинула під час авіатрощі в Ірані, присвоїли звання Героя України
Сьогодні, 21:41
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном.
Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримали дев'ять членів екіпажу літака. Про це повідомляє Главком, посилаючись на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що звання отримали посмертно дев'ять членів екіпажу.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи в Ірані загинула уродженка Нововолинська Юлія Сологуб, яка працювала стюардесою.
Звання Героя України посмертно присвоїли:
командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку,
командирові повітряного судна ─ пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну,
другому пілотові Сергію Хоменку,
старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову,
бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.
8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.
Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.
Нагадаємо, 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».
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Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» отримали дев'ять членів екіпажу літака. Про це повідомляє Главком, посилаючись на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що звання отримали посмертно дев'ять членів екіпажу.
Нагадаємо, під час авіакатастрофи в Ірані загинула уродженка Нововолинська Юлія Сологуб, яка працювала стюардесою.
Звання Героя України посмертно присвоїли:
командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку,
командирові повітряного судна ─ пілоту-інструкторові Олексію Наумкіну,
другому пілотові Сергію Хоменку,
старшим бортпровідникам Катерині Статнік та Ігорю Матькову,
бортпровідникам Денису Лихну, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.
8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.
Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.
Нагадаємо, 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
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Указом Президента України
від 2 грудня 2002 року N 1114/2002
СТАТУТ
звання Герой України
I. Загальні положення
1. Звання Герой України присвоюється громадянам України за
здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових
досягнень.
Де геройський вчинок?
Дивимось у Вікіпедії:
Геро́й (дав.-гр. ἥρως, hḗrōs — напівбог, славетна людина, захисник) — особа, що проявляє вищу форму мужності, розв'язує суспільно значимі конфлікти; яка за свої досягнення чи якості розглядається як ідеал, приклад для наслідування. Герой береться за розв'язання, як правило, виключних за своїми масштабами і труднощами завдань. Він бере на себе підвищені обов'язки і більшу відповідальність, ніж люди, які керуються загальноприйнятими нормами поведінки.
Звання "Герой України" не повинне роздаватися на ліво і на право. Його мали б присвоювати одиницям (справжнім Рембо образно кажучи) за виключні заслуги перед державою і народом України. Бо так через 10 років у нас буде половина країни героїв. І справжні Герої серед них загубляться. Нікого не хотів образити, але якась ця тенденція неправильна...