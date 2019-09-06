Прив'язали до лісовоза і катували: на Львівщині побили журналіста





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23 грудня 44-річний журналіст заявив, що близько 10:30 у лісовому масиві чотири працівники лісгосподарства побили його. У свою чергу один із лісорубів заявив, що журналіст під час сутички вистрілив йому в ногу з травматичного пістолета.



Як розповів місцевий журналіст Володимир Явдик зі слів свого колеги Василя Василитина, котрий потрапив у конфлікт, сутичка виникла через те, що чоловік зупинив лісовоз, представився журналістом і почав знімати його на відео.



"Василь почув, що їдуть лісовози і побіг на дорогу, подзвонив на 102 і повідомив жителів села. З лісовоза вийшли четверо здорових чоловіків і почали бити Василя по голові. Василь втратив свідомість, а пізніше, переконавшись, що журналіст непритомний,вони почали його обшукувати й викрали мобільний телефон, на який потерпілий вів відеозйомку і викрали ще 5000 грн, які були в чохлі телефона", — розповів на своїй сторінці у Facebook Володимир Явдик.



За його словами, лісоруби на цьому не зупинились і продовжили бити журналіста.



"Підняли непритомного журналіста і прив'язали буксировочним грубим пасом до бампера лісовоза. Василь почав приходити до тями уже прив'язаний, і вони знову продовжували його катувати, бити по голові. Він безсило відбивався, а далі найстрашніше — кати сіли в лісовоз і почали рухатися з прив'язаним до бампера чоловіком. Але одразу на дорогу вибігли жителі села Лавочне, дружина Василя — і зупинили цей лісовоз", — розповідає колега журналіста.



За словами потерпілого, місцеві мешканці намагалися визволити його, але їм не вдалось, адже лісоруби погрожували всіх побити.



На місце події приїхала поліція і бригада швидкої, яка надала допомогу журналісту.



"Лікарі сказали, що Василь Василитин у важкому стані, ми його не залишимо, забираємо його до лікарні. В цей час приїхав головний представник лісгоспу і давай все розрулювати.Щось там придумали, що Василь когось там травмував, якогось нетверезого лісоруба, лікарі оглянули лісоруба і побоїв не виявили. Було зрозуміло й помітно неозброєним оком, що поліція була на стороні "чорних лісорубів", — розповідає Володимир Явдик із посиланням на слова потерпілого.



У поліції кажуть, що до них у свою чергу звернувся один з лісорубів, який заявив, що журналіст під час сутички вистрілив йому у ногу з травматичного пістолета.



"Поліцейські Львівщини встановлюють обставини конфлікту між журналістом та працівниками лісогосподарства", — розповіли у пресслужбі поліції Львівщини.



За цим фактом поліція відкрила три кримінальних провадження за статтями: "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження" і "Погроза або насильство щодо журналіста". Також правоохоронці призначили експертизи і проводять досудові розслідування.



"Василь три дні відлежав напівживий, нерухомо, весь спухлий. Члени Детективного журналістського бюро розслідування при ВО Антикорупційний нагляд та члени Всеукраїнської спілки журналістів України проводять журналістське розслідування за фактом побиття нашого колеги Василя Василитина", — підсумував Володимир Явдик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Лавочне Сколівського району, що на Львівщині, між журналістом видання "Антикорупційний Вісник" та працівниками лісогосподарства виник конфлікт.Про це повідомляє ТСН , посилаючись на львівських правоохоронців.23 грудня 44-річний журналіст заявив, що близько 10:30 у лісовому масиві чотири працівники лісгосподарства побили його. У свою чергу один із лісорубів заявив, що журналіст під час сутички вистрілив йому в ногу з травматичного пістолета.Як розповів місцевий журналіст Володимир Явдик зі слів свого колеги Василя Василитина, котрий потрапив у конфлікт, сутичка виникла через те, що чоловік зупинив лісовоз, представився журналістом і почав знімати його на відео."Василь почув, що їдуть лісовози і побіг на дорогу, подзвонив на 102 і повідомив жителів села. З лісовоза вийшли четверо здорових чоловіків і почали бити Василя по голові. Василь втратив свідомість, а пізніше, переконавшись, що журналіст непритомний,вони почали його обшукувати й викрали мобільний телефон, на який потерпілий вів відеозйомку і викрали ще 5000 грн, які були в чохлі телефона", — розповів на своїй сторінці у Facebook Володимир Явдик.За його словами, лісоруби на цьому не зупинились і продовжили бити журналіста."Підняли непритомного журналіста і прив'язали буксировочним грубим пасом до бампера лісовоза. Василь почав приходити до тями уже прив'язаний, і вони знову продовжували його катувати, бити по голові. Він безсило відбивався, а далі найстрашніше — кати сіли в лісовоз і почали рухатися з прив'язаним до бампера чоловіком. Але одразу на дорогу вибігли жителі села Лавочне, дружина Василя — і зупинили цей лісовоз", — розповідає колега журналіста.За словами потерпілого, місцеві мешканці намагалися визволити його, але їм не вдалось, адже лісоруби погрожували всіх побити.На місце події приїхала поліція і бригада швидкої, яка надала допомогу журналісту."Лікарі сказали, що Василь Василитин у важкому стані, ми його не залишимо, забираємо його до лікарні. В цей час приїхав головний представник лісгоспу і давай все розрулювати.Щось там придумали, що Василь когось там травмував, якогось нетверезого лісоруба, лікарі оглянули лісоруба і побоїв не виявили. Було зрозуміло й помітно неозброєним оком, що поліція була на стороні "чорних лісорубів", — розповідає Володимир Явдик із посиланням на слова потерпілого.У поліції кажуть, що до них у свою чергу звернувся один з лісорубів, який заявив, що журналіст під час сутички вистрілив йому у ногу з травматичного пістолета."Поліцейські Львівщини встановлюють обставини конфлікту між журналістом та працівниками лісогосподарства", — розповіли у пресслужбі поліції Львівщини.За цим фактом поліція відкрила три кримінальних провадження за статтями: "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження" і "Погроза або насильство щодо журналіста". Також правоохоронці призначили експертизи і проводять досудові розслідування."Василь три дні відлежав напівживий, нерухомо, весь спухлий. Члени Детективного журналістського бюро розслідування при ВО Антикорупційний нагляд та члени Всеукраїнської спілки журналістів України проводять журналістське розслідування за фактом побиття нашого колеги Василя Василитина", — підсумував Володимир Явдик.

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