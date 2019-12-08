В Україні фактично порожні картоплесховища





Про це в ході прес-конференції в інформаційному агентстві



Поясненням цього факту в УАВК вважають низку факторів, а саме: віддану виробниками перевагу в вирощуванні раннім сортам картоплі, на яку завжди є високий попит і приваблива для фермера ціна; відсутність опадів упродовж літа, щ негативно позначилося на рості валу виробництва середніх і пізніх сортів картоплі; очікування картоплярами повтору минулорічної ситуації, коли внутрішній ринок України наприкінці серпня було захоплено картоплею з РФ і Білорусі; небажання вмикати картоплесховища, де на оплату вартості електроенергії при зберіганні 1 тис. т картоплі доводиться витрачати 30 тис. грн на місяць (розмір середньостатистичного картоплесховища в Україні становить 10 тис. т. При зберіганні продукції впродовж 8 місяців вартість електроенергії становить 2,4 млн грн. – Ред.).





За словами Оксани Руженкової, на оптових ринках України є картопля вітчизняного виробництва, на яку відсутній ажіотажний споживчий попит. Особливо багато її на Півдні України, де триває реалізація продукції, вирощеної в другому обороті, тобто двічі зібраного за року врожаю. "Звичайно, на ринку є господарства, що мають у складах обсяги продукції у межах 1-1,5 тис. т картоплі. Здебільшого це новачки, які прийшли в картопляний бізнес лише 2020 року. Вони ще не вміють вирощувати якісну продукцію і збувати її через супермаркети. У випадку запровадження нокдауну і закриття базарів потрапити в супермаркети їм буде дуже складно. А трейдери, які виконують функцію постачання картоплі в торгівельні мережі, навряд чи самостійно знайдуть цих новачків", - зауважила директор Асоціації.



За її словами, наразі Україна спостерігає ріст імпорту картоплі не з Росії, яка 2020 року не отримала високий врожай, рівнозначний минулорічному, і не з Білорусі, а з Європи. "У 2020 році ЄС розумів, що подолати COVID за рік людство не зможе. Європейські виробники зуміли перешикуватися на марші і відвели більші площі під продовольчу картоплю, а не на традиційну сировину для переробки. Після двох років поспіль посухи в Європі нарешті високий врожай. Німеччина та Польща за цей час встигли цілеспрямовано профінансувати впровадження зрошення на картоплі і таким чином вирішили свою проблему із забезпеченням другим хлібом. Надлишок картоплі та її дешевизна штовхають європейців до виходу на український ринок, який вже сьогодні відчуває дефіцит промислово вирощеної картоплі", - сказала експерт.



Оксана Руженкова закликала урядовців і парламентаріїв дивитися в очі правді, не замовчувати і не згладжувати ситуацію, яка потребує ретельного аналізу задля подальшого прийняття обґрунтованих рішень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на початок грудня 2020 року картоплесховища промислових виробників картоплі фактично порожні. На ринку є лише три оператори, які мають на зберіганні обсяги, що перевищують 20 тис. т.Про це в ході прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" повідомила виконавчий директор Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Оксана Руженкова.Поясненням цього факту в УАВК вважають низку факторів, а саме: віддану виробниками перевагу в вирощуванні раннім сортам картоплі, на яку завжди є високий попит і приваблива для фермера ціна; відсутність опадів упродовж літа, щ негативно позначилося на рості валу виробництва середніх і пізніх сортів картоплі; очікування картоплярами повтору минулорічної ситуації, коли внутрішній ринок України наприкінці серпня було захоплено картоплею з РФ і Білорусі; небажання вмикати картоплесховища, де на оплату вартості електроенергії при зберіганні 1 тис. т картоплі доводиться витрачати 30 тис. грн на місяць (розмір середньостатистичного картоплесховища в Україні становить 10 тис. т. При зберіганні продукції впродовж 8 місяців вартість електроенергії становить 2,4 млн грн. – Ред.).За словами Оксани Руженкової, на оптових ринках України є картопля вітчизняного виробництва, на яку відсутній ажіотажний споживчий попит. Особливо багато її на Півдні України, де триває реалізація продукції, вирощеної в другому обороті, тобто двічі зібраного за року врожаю. "Звичайно, на ринку є господарства, що мають у складах обсяги продукції у межах 1-1,5 тис. т картоплі. Здебільшого це новачки, які прийшли в картопляний бізнес лише 2020 року. Вони ще не вміють вирощувати якісну продукцію і збувати її через супермаркети. У випадку запровадження нокдауну і закриття базарів потрапити в супермаркети їм буде дуже складно. А трейдери, які виконують функцію постачання картоплі в торгівельні мережі, навряд чи самостійно знайдуть цих новачків", - зауважила директор Асоціації.За її словами, наразі Україна спостерігає ріст імпорту картоплі не з Росії, яка 2020 року не отримала високий врожай, рівнозначний минулорічному, і не з Білорусі, а з Європи. "У 2020 році ЄС розумів, що подолати COVID за рік людство не зможе. Європейські виробники зуміли перешикуватися на марші і відвели більші площі під продовольчу картоплю, а не на традиційну сировину для переробки. Після двох років поспіль посухи в Європі нарешті високий врожай. Німеччина та Польща за цей час встигли цілеспрямовано профінансувати впровадження зрошення на картоплі і таким чином вирішили свою проблему із забезпеченням другим хлібом. Надлишок картоплі та її дешевизна штовхають європейців до виходу на український ринок, який вже сьогодні відчуває дефіцит промислово вирощеної картоплі", - сказала експерт.Оксана Руженкова закликала урядовців і парламентаріїв дивитися в очі правді, не замовчувати і не згладжувати ситуацію, яка потребує ретельного аналізу задля подальшого прийняття обґрунтованих рішень.

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