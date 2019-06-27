До програми Європейських ігор додали два види спорту
Сьогодні, 01:16
Два нових види спорту додали в програму Європейських ігор, що пройдуть в Кракові-Малопольську 2023 році.
Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Після оголошення раніше про перші три види спорту, які увійдуть до програми Європейських ігор Краків-Малопольська-2023 — каное, тхеквондо і сучасне п’ятиборство, Європейські Олімпійські Комітети підтвердили, ще два види спорту, що будуть інтегровані до програми.
Карате, яке вперше представлять на Олімпійських іграх в Токіо в наступному році, повернеться на треті поспіль Європейські ігри в 2023 році.
Європейські ігри в 2023 році також дадуть можливість продемонструвати нові види спорту, а з включенням пляжного гандболу вони обов’язково привернуть безліч шанувальників на пляжі Кракова-Малопольської.
“Це великий крок не тільки для того, щоб пляжний гандбол став частиною Олімпійської сім’ї на вищому рівні, а й для подальшого розвитку цього виду спорту”, — заявив президент Європейської федерації гандболу Майкл Відерер.
Варто відзначити, що виконувач обов’язків президента ЄОК Нільс Найгаард підкреслив, що з великою кількістю видів спорту, доданих до програми, Європейські ігри дійсно збирають різноманітні і новаторські пропозиції для кращих спортсменів в Європі протягом літа 2023 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Після оголошення раніше про перші три види спорту, які увійдуть до програми Європейських ігор Краків-Малопольська-2023 — каное, тхеквондо і сучасне п’ятиборство, Європейські Олімпійські Комітети підтвердили, ще два види спорту, що будуть інтегровані до програми.
Карате, яке вперше представлять на Олімпійських іграх в Токіо в наступному році, повернеться на треті поспіль Європейські ігри в 2023 році.
Європейські ігри в 2023 році також дадуть можливість продемонструвати нові види спорту, а з включенням пляжного гандболу вони обов’язково привернуть безліч шанувальників на пляжі Кракова-Малопольської.
“Це великий крок не тільки для того, щоб пляжний гандбол став частиною Олімпійської сім’ї на вищому рівні, а й для подальшого розвитку цього виду спорту”, — заявив президент Європейської федерації гандболу Майкл Відерер.
Варто відзначити, що виконувач обов’язків президента ЄОК Нільс Найгаард підкреслив, що з великою кількістю видів спорту, доданих до програми, Європейські ігри дійсно збирають різноманітні і новаторські пропозиції для кращих спортсменів в Європі протягом літа 2023 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
До програми Європейських ігор додали два види спорту
Сьогодні, 01:16
В Україні фактично порожні картоплесховища
Сьогодні, 00:15
30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Прив'язали до лісовоза і катували: на Львівщині побили журналіста
29 грудень, 23:35
Для «Луцькводоканалу» закупили нове обладнання. ФОТО
29 грудень, 22:58