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До програми Європейських ігор додали два види спорту

До програми Європейських ігор додали два види спорту
Два нових види спорту додали в програму Європейських ігор, що пройдуть в Кракові-Малопольську 2023 році.

Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Після оголошення раніше про перші три види спорту, які увійдуть до програми Європейських ігор Краків-Малопольська-2023 — каное, тхеквондо і сучасне п’ятиборство, Європейські Олімпійські Комітети підтвердили, ще два види спорту, що будуть інтегровані до програми.

Карате, яке вперше представлять на Олімпійських іграх в Токіо в наступному році, повернеться на треті поспіль Європейські ігри в 2023 році.

Європейські ігри в 2023 році також дадуть можливість продемонструвати нові види спорту, а з включенням пляжного гандболу вони обов’язково привернуть безліч шанувальників на пляжі Кракова-Малопольської.

“Це великий крок не тільки для того, щоб пляжний гандбол став частиною Олімпійської сім’ї на вищому рівні, а й для подальшого розвитку цього виду спорту”, — заявив президент Європейської федерації гандболу Майкл Відерер.

Варто відзначити, що виконувач обов’язків президента ЄОК Нільс Найгаард підкреслив, що з великою кількістю видів спорту, доданих до програми, Європейські ігри дійсно збирають різноманітні і новаторські пропозиції для кращих спортсменів в Європі протягом літа 2023 року.

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Теги: спорт, Європейські ігри
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