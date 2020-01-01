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У Києві п'яна дівчина вкрала авто, щоб подивитися на новорічну ялинку

У Києві п'яна дівчина вкрала авто, щоб подивитися на новорічну ялинку
У Києві вночі на 29 грудня сталась доволі дивне викрадення авто – власник Skoda, залишив у салоні дівчину, з якою напередодні познайомився в інтернеті, а сам пішов в магазин.

Повернувшись він не знайшов ні машини, ні дівчини, - пише Канал24.

Жертва викрадення сам залишив ключі у машині, а його "супутниця", до того ж вона була п’яна. Коли її зупинили поліціянти, то виявилось, що у дівчини й прав немає, а пояснила вона все доволі просто – хотіла подивитись на новорічну ялинку. Про доволі курйозне викрадення повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Таку поведінку власник авто, ймовірно, розцінив як невдалий жарт й не став писати заяву у поліцію, а лише забрав своє авто. До речі, по дорозі дівчина ще й друга посадила у машину – він напевно теж дуже хотів побачити ялинку.

Правоохоронці вручили викрадачці адмінпротоколи – за водіння без прав й у нетверезому вигляді.

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Теги: Київ
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