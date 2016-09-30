В Нігерії – голод через пандемію коронавірусу





У країні мільйони людей перебувають на межі виживання через голод. Громадянам доводиться захоплювати магазини, в яких є хоч якась їжа,

- повідомляє



Влада вважає, що така заборона допоможе запобігти поширенню коронавірусу.



Крім цього, корінні жителі Нігерії змушені перебувати в таборах біженців, де не вистачає як їжі, так і води. Ускладнюють ситуацію і екстремальні погодні умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нігерії під час другої хвилі коронавірусу настав голод. Люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти в торгові точки країниУ країні мільйони людей перебувають на межі виживання через голод. Громадянам доводиться захоплювати магазини, в яких є хоч якась їжа,- повідомляє Кореспондент , посилаючись на Ateo Breaking.Влада вважає, що така заборона допоможе запобігти поширенню коронавірусу.Крім цього, корінні жителі Нігерії змушені перебувати в таборах біженців, де не вистачає як їжі, так і води. Ускладнюють ситуацію і екстремальні погодні умови.

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