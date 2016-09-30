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В Нігерії – голод через пандемію коронавірусу

В Нігерії – голод через пандемію коронавірусу
У Нігерії під час другої хвилі коронавірусу настав голод. Люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти в торгові точки країни

У країні мільйони людей перебувають на межі виживання через голод. Громадянам доводиться захоплювати магазини, в яких є хоч якась їжа,
- повідомляє Кореспондент, посилаючись на Ateo Breaking.

Влада вважає, що така заборона допоможе запобігти поширенню коронавірусу.

Крім цього, корінні жителі Нігерії змушені перебувати в таборах біженців, де не вистачає як їжі, так і води. Ускладнюють ситуацію і екстремальні погодні умови.

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Теги: Нігерія, коронавірус, голод
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