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Курс валют у Луцьку на 30 грудня

Курс валют у Луцьку на 30 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.057, а продаж – 28.376.

Євро при купівлі становить – 34.066, продажу – 34.731.

Курс російського рубля: купівля – 0.373, продаж – 0.378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.056, продаж – 7.731.

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Теги: курс, валюта, Луцьк, грудень, гроші
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