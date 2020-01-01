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Двоє чоловіків, які вбили таксиста на Волині, сидітимуть довічно у тюрмі

Двоє чоловіків, які вбили таксиста на Волині, сидітимуть довічно у тюрмі
Верховний Суд України поставив крапку у давнішніх кримінальних справах порушених щодо жителя Ужгорода та його спільника з Луцька. Ще у березні 2007 року двоє раніше судимих чоловіків 31 та 40 років скоїли розбійний напад на таксиста на Волині.

Нападники задушили жертву. Вбивці забрали собі авто покійного та деякі особисті речі загальною вартістю близько 40 тисяч гривень (у цінах того часу це близько 9 тисяч доларів), - пише видання Вісник.

На початку квітня того ж року злодії вже в Ужгороді напали на продавця торгового павільйону та, погрожуючи вогнепальною зброєю, забрали з собою продукти харчування. Підкріпившись та «підзарядившись» спиртним убивці знову пішли на справу. Вони скоїли розбійний напад на жителя села Баранинці Ужгородського району і застрелили його. Причиною нападу, як і у першому випадку, були гроші та авто загиблого.

Після затримання чоловіків вони довго перебували під слідством, також затягнувся й судовий процес. У жовтні 2018 року Ужгородський міськрайонний суд присудив їм довічне ув’язнення. Проте вирок у силу вступив не одразу підсудні та їхні захисники використовували усі можливості для пом’якшення вироку. І ось у грудні цього року своє слово нарешті сказав Верховний Суд. Він відхилив усі претензії засуджених та залишив без змін вирок першої інстанції.

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Теги: вбивство, Волинь, таксист, суд
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