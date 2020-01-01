На Волині через коротке замикання електромережі вночі горів будинок





Зазначається, що 29 грудня о 00:12 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу. О 00:20 до місця виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи, на цей момент пожежа уже сягнула покрівлі, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Силами рятувальників 13-ої ДПРЧ та працівників місцевих команд селища Колки, сіл Годомичі та Рудники пожежу локалізували о 00:51, ліквідовували о 02:05.



Імовірно, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.





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