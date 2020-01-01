Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво в Україні





Про це Владислав Білик.



Так, за його прогнозами похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — поділився прогнозом Владислав Білик.



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Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода. На півдні стовпчики термометрів 31 грудня вдень можуть піднятися аж до 14° тепла. 30-31 грудня в країні буде без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом), температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-14°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після потепління на Новий рік та у перших числах січня 2021 року до України на Різдво прийде похолодання.Про це ТСН.ua повідомив начальник відділу метеопрогнозів УкргідрометцентруТак, за його прогнозами похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — поділився прогнозом Владислав Білик.Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода. На півдні стовпчики термометрів 31 грудня вдень можуть піднятися аж до 14° тепла. 30-31 грудня в країні буде без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом), температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-14°.

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