Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво в Україні
Сьогодні, 14:58
Після потепління на Новий рік та у перших числах січня 2021 року до України на Різдво прийде похолодання.
Про це ТСН.ua повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Так, за його прогнозами похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — поділився прогнозом Владислав Білик.
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Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода. На півдні стовпчики термометрів 31 грудня вдень можуть піднятися аж до 14° тепла. 30-31 грудня в країні буде без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом), температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-14°.
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Про це ТСН.ua повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
Так, за його прогнозами похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10-15°. "На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-14° морозу", — поділився прогнозом Владислав Білик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У лютому прогнозують сильні морози: якою буде зима в Україні у 2021 році
Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода. На півдні стовпчики термометрів 31 грудня вдень можуть піднятися аж до 14° тепла. 30-31 грудня в країні буде без опадів (лише у західних областях 31 грудня невеликий дощ, вночі з мокрим снігом), температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями 8-14°.
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