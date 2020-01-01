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На межі з Польщею волинські прикордонники знайшли у потязі контрабандні цигарки

На межі з Польщею волинські прикордонники знайшли у потязі контрабандні цигарки
На кордоні з Польщею у вантажному вагоні прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україна.

Під час огляду одного з вагонів потяга, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Володимир-Волинський», оглядова група знайшла тютюнові вироби.

8 000 пачок цигарок різних марок були приховані всередині бухт із дроту. Подбали ділки й про відстеження руху товару, залишивши серед пакунків GPS – трекер, який ймовірно мав слугувати таким собі «помічником» для швидшого пошуку курива серед 55 вагонів.

Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення тютюнових виробів. Виявлений контрабандний товар передано представникам митниці.

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Теги: прикордонниик, контрабандні цигарки, потяг
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