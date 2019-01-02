Святкування Нового року: мешканці якого міста заплатили найбільше та на якому місці Луцьк
Сьогодні, 12:50
Проаналізували, скільки коштів передбачили на новорічні витрати 2020–2021 років у бюджетах 18 міськрад і які суми витратили з місцевого бюджету в розрахунку на одного мешканця.
Про це повідомляє рух Чесно.
Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців Бучі. Тут місцева влада виділила майже 4 млн гривень. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 гривень.
У Маріуполі виділили 12,3 млн гривень, по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — лише по 5 гривень.
Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.
У деяких містах ялинку взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.
В умовах боротьби з коронавірусом найбільші витрати на новорічні свята дозволяють собі не великі міста, а малі містечка поблизу столиці. Так, Бучанська міськрада виявилася найщедрішою на цьогорічні святкування. Майже 4 млн гривень передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.З огляду на те, що в Бучі менше 37 тис. виборців, кожен бучанець заплатив за таке святкування майже по 108 гривень. У Славутичі з населенням майже 25 тис. кожен мешканець міста заплатив 11,7 гривні.
Кілька років тому Буча вже витрачала півмільйона на гірлянди. Тоді найдорожчою була ялинка в Ірпені.
У Маріуполі витрати, пов’язані з підготовкою до новорічних та різдвяних свят, оцінюють у 12,5 млн гривень. Саме на таку суму провели закупівлі товарів і послуг через електронну систему Prozorro. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 млн гривень, а на організацію святкувань у різних локаціях міста уклали договорів на 7,5 млн гривень.
Та, як зазначили у відповіді на запит Руху ЧЕСНО, “у зв’язку з карантинними нормами наразі усі масові заходи, концертні програми та активності відмінені. З огляду на це укладені договори будуть переглянуті та зменшені”.
У Дніпрі на придбання двох ялинок, новорічне освітлення центральної площі та вулиць витратили близько 5 млн гривень. За інформацією сайту Prozorro, одна ялинка за 2 млн гривень буде розташована в районі парку ім. Лазаря Глоби. Вартість головної ялинки міста, що на площі Героїв Майдану, — 3 млн гривень. Сума включає послуги з монтажу ілюмінаційного обладнання, світлових конструкцій та прикрас на площі Героїв Майдану та центральному проспекті міста.
У Луцькій міській раді передбачили на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті. Ще одна важлива стаття витрат — 243 тис. гривень на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.
На придбання ялинки кошти не витрачалися, тому що в центрі міста щороку прикрашають три живих ялинки. Закупівля іграшок та гірлянд обійшлася міському бюджету приблизно у 200 тис. гривень.
Ще одна стаття витрат — вітальні листівки та сувеніри від мера Ігоря Поліщука для дітей та представників громадських і релігійних організацій, що братимуть участь у новорічно-різдвяному віншуванні.
У бюджеті Сумської міської ради теж передбачено понад 1 млн гривень на новорічні витрати.
Це кошти на встановлення і монтаж двох ялинок у центрі (на роботи передбачено 253 тис. гривень) і святкове оформлення міста ілюмінаціями, фотозонами та гірляндами — близько 369 тис. гривень. На новорічні подарунки дітям пільгових категорій витрачено близько 320 тис., а на організацію і проведення заходів — близько 193 тис.
У Житомирі з бюджету виділили 841 тис. гривень на гірлянди та інші ілюмінації для прикрашання ялинки та міста, проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей.
Там щороку теж прикрашають живу ялинку в центрі, тому кошти на її придбання не передбачені.
У Чернівцях було витрачено 738 тис. гривень на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки і фотозон.
У Чернігові в рамках підготовки до новорічних свят витрачено 605 тис. гривень. Найбільша стаття витрат — встановлення новорічної ялинки включно з вартістю оренди та монтажу ілюмінації. Крім того, за ці кошти закупили іграшки, ілюмінації та подарунки для дітей, сума яких складає 0,9 тис. гривень.
З міського бюджету Кропивницького виділили 336 тис. гривень на підготовку до новорічних святкувань. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей, придбання гірлянд, новорічних іграшок та ілюмінацій.
Цікаво, що лише в цьому місті передбачені кошти на охорону ялинки в сумі 40,5 тис. гривень.
У Львівській міськраді на запит Руху ЧЕСНО відповіли, що до основних статей витрат на новорічні та різдвяні свята у 2020 році відноситься встановлення міської ялинки та забезпечення культурно-мистецької програми з нагоди святкування новорічних та різдвяних свят. Загальна сума склала 174 тис. гривень.
Вінниця цьогоріч буде без ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Як писали ЗМІ, у 2019 році вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція — її висота була 29 м. На її придбання витратили 196 тис. гривень.
Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. гривень. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей пільгових категорій та учасників новорічно-різдвяних заходів онлайн. Крім того, місто прикрасять ілюмінаціями та гірляндами.
У Запоріжжі через карантинні обмеження міська рада відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. На запит Руху ЧЕСНО Запорізька міська рада відповіла, що у січні заплановано витрати на свята в сумі 610,1 тис. гривень. А ось кошти на демонтаж закладені у бюджеті вже на 2021 рік, і їх сума невідома. На подарунки дітям Запорізька міська рада виділила 300 тис. гривень.
Запорізька ОДА навіть відмовилась від встановлення ялинки та ковзанки на головній площі міста — Фестивальній, як це було минулого року. Запоріжці ж встановили на площі свою ялинку, яка вже стала мемом у соцмережах із підписом “ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році”.
В Ужгороді, де в міському бюджеті передбачили 216 тис. гривень, статті новорічних витрат майже такі самі, як в інших міськрадах: новорічні прикраси, ілюмінація, подарунки для дітей і демонтаж ялинки.
В інших містах суми менші за 200 тис. гривень. Зокрема, в Івано-Франківську на новорічні витрати передбачили 170 тис. гривень, а в Полтаві — 140 тис. гривень, за які закуплено подарунки для дітей, а решту коштів використають для організації святкувань у місті.
Витрати з бюджету Рівненської міської ради витрати становлять 128 тис. гривень, вони передбачені на встановлення новорічної ялинки та проведення новорічних заходів.
Найменші суми з усіх 18 міст, інформацію щодо яких дізнався Рух ЧЕСНО, передбачили у Хмельницькому — 105 тис. гривень на новорічні та різдвяні свята, та у Херсоні — 90 тис. гривень, з яких 55 тис. — на театральні вистави для дітей, все інше — на сувенірну продукцію.
Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.
З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.
Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.
Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.
З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.
В минулі роки тільки на встановлення штучної ялинки витрачали 100 тис. гривень.
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Про це повідомляє рух Чесно.
Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців Бучі. Тут місцева влада виділила майже 4 млн гривень. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 гривень.
У Маріуполі виділили 12,3 млн гривень, по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — лише по 5 гривень.
Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.
У деяких містах ялинку взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.
В умовах боротьби з коронавірусом найбільші витрати на новорічні свята дозволяють собі не великі міста, а малі містечка поблизу столиці. Так, Бучанська міськрада виявилася найщедрішою на цьогорічні святкування. Майже 4 млн гривень передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.З огляду на те, що в Бучі менше 37 тис. виборців, кожен бучанець заплатив за таке святкування майже по 108 гривень. У Славутичі з населенням майже 25 тис. кожен мешканець міста заплатив 11,7 гривні.
Кілька років тому Буча вже витрачала півмільйона на гірлянди. Тоді найдорожчою була ялинка в Ірпені.
У Маріуполі витрати, пов’язані з підготовкою до новорічних та різдвяних свят, оцінюють у 12,5 млн гривень. Саме на таку суму провели закупівлі товарів і послуг через електронну систему Prozorro. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 млн гривень, а на організацію святкувань у різних локаціях міста уклали договорів на 7,5 млн гривень.
Та, як зазначили у відповіді на запит Руху ЧЕСНО, “у зв’язку з карантинними нормами наразі усі масові заходи, концертні програми та активності відмінені. З огляду на це укладені договори будуть переглянуті та зменшені”.
У Дніпрі на придбання двох ялинок, новорічне освітлення центральної площі та вулиць витратили близько 5 млн гривень. За інформацією сайту Prozorro, одна ялинка за 2 млн гривень буде розташована в районі парку ім. Лазаря Глоби. Вартість головної ялинки міста, що на площі Героїв Майдану, — 3 млн гривень. Сума включає послуги з монтажу ілюмінаційного обладнання, світлових конструкцій та прикрас на площі Героїв Майдану та центральному проспекті міста.
У Луцькій міській раді передбачили на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті. Ще одна важлива стаття витрат — 243 тис. гривень на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.
На придбання ялинки кошти не витрачалися, тому що в центрі міста щороку прикрашають три живих ялинки. Закупівля іграшок та гірлянд обійшлася міському бюджету приблизно у 200 тис. гривень.
Ще одна стаття витрат — вітальні листівки та сувеніри від мера Ігоря Поліщука для дітей та представників громадських і релігійних організацій, що братимуть участь у новорічно-різдвяному віншуванні.
У бюджеті Сумської міської ради теж передбачено понад 1 млн гривень на новорічні витрати.
Це кошти на встановлення і монтаж двох ялинок у центрі (на роботи передбачено 253 тис. гривень) і святкове оформлення міста ілюмінаціями, фотозонами та гірляндами — близько 369 тис. гривень. На новорічні подарунки дітям пільгових категорій витрачено близько 320 тис., а на організацію і проведення заходів — близько 193 тис.
У Житомирі з бюджету виділили 841 тис. гривень на гірлянди та інші ілюмінації для прикрашання ялинки та міста, проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей.
Там щороку теж прикрашають живу ялинку в центрі, тому кошти на її придбання не передбачені.
У Чернівцях було витрачено 738 тис. гривень на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки і фотозон.
У Чернігові в рамках підготовки до новорічних свят витрачено 605 тис. гривень. Найбільша стаття витрат — встановлення новорічної ялинки включно з вартістю оренди та монтажу ілюмінації. Крім того, за ці кошти закупили іграшки, ілюмінації та подарунки для дітей, сума яких складає 0,9 тис. гривень.
З міського бюджету Кропивницького виділили 336 тис. гривень на підготовку до новорічних святкувань. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей, придбання гірлянд, новорічних іграшок та ілюмінацій.
Цікаво, що лише в цьому місті передбачені кошти на охорону ялинки в сумі 40,5 тис. гривень.
У Львівській міськраді на запит Руху ЧЕСНО відповіли, що до основних статей витрат на новорічні та різдвяні свята у 2020 році відноситься встановлення міської ялинки та забезпечення культурно-мистецької програми з нагоди святкування новорічних та різдвяних свят. Загальна сума склала 174 тис. гривень.
Вінниця цьогоріч буде без ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Як писали ЗМІ, у 2019 році вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція — її висота була 29 м. На її придбання витратили 196 тис. гривень.
Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. гривень. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей пільгових категорій та учасників новорічно-різдвяних заходів онлайн. Крім того, місто прикрасять ілюмінаціями та гірляндами.
У Запоріжжі через карантинні обмеження міська рада відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. На запит Руху ЧЕСНО Запорізька міська рада відповіла, що у січні заплановано витрати на свята в сумі 610,1 тис. гривень. А ось кошти на демонтаж закладені у бюджеті вже на 2021 рік, і їх сума невідома. На подарунки дітям Запорізька міська рада виділила 300 тис. гривень.
Запорізька ОДА навіть відмовилась від встановлення ялинки та ковзанки на головній площі міста — Фестивальній, як це було минулого року. Запоріжці ж встановили на площі свою ялинку, яка вже стала мемом у соцмережах із підписом “ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році”.
В Ужгороді, де в міському бюджеті передбачили 216 тис. гривень, статті новорічних витрат майже такі самі, як в інших міськрадах: новорічні прикраси, ілюмінація, подарунки для дітей і демонтаж ялинки.
В інших містах суми менші за 200 тис. гривень. Зокрема, в Івано-Франківську на новорічні витрати передбачили 170 тис. гривень, а в Полтаві — 140 тис. гривень, за які закуплено подарунки для дітей, а решту коштів використають для організації святкувань у місті.
Витрати з бюджету Рівненської міської ради витрати становлять 128 тис. гривень, вони передбачені на встановлення новорічної ялинки та проведення новорічних заходів.
Найменші суми з усіх 18 міст, інформацію щодо яких дізнався Рух ЧЕСНО, передбачили у Хмельницькому — 105 тис. гривень на новорічні та різдвяні свята, та у Херсоні — 90 тис. гривень, з яких 55 тис. — на театральні вистави для дітей, все інше — на сувенірну продукцію.
Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.
З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.
Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.
Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.
З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.
В минулі роки тільки на встановлення штучної ялинки витрачали 100 тис. гривень.
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