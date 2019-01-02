Святкування Нового року: мешканці якого міста заплатили найбільше та на якому місці Луцьк





Про це повідомляє рух



Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців Бучі. Тут місцева влада виділила майже 4 млн гривень. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 гривень.



У Маріуполі виділили 12,3 млн гривень, по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — лише по 5 гривень.



Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.



У деяких містах ялинку взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.



В умовах боротьби з коронавірусом найбільші витрати на новорічні свята дозволяють собі не великі міста, а малі містечка поблизу столиці. Так, Бучанська міськрада виявилася найщедрішою на цьогорічні святкування. Майже 4 млн гривень передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.З огляду на те, що в Бучі менше 37 тис. виборців, кожен бучанець заплатив за таке святкування майже по 108 гривень. У Славутичі з населенням майже 25 тис. кожен мешканець міста заплатив 11,7 гривні.



Кілька років тому Буча вже витрачала півмільйона на гірлянди. Тоді найдорожчою була ялинка в Ірпені.



У Маріуполі витрати, пов’язані з підготовкою до новорічних та різдвяних свят, оцінюють у 12,5 млн гривень. Саме на таку суму провели закупівлі товарів і послуг через електронну систему Prozorro. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 млн гривень, а на організацію святкувань у різних локаціях міста уклали договорів на 7,5 млн гривень.



Та, як зазначили у відповіді на запит Руху ЧЕСНО, “у зв’язку з карантинними нормами наразі усі масові заходи, концертні програми та активності відмінені. З огляду на це укладені договори будуть переглянуті та зменшені”.



У Дніпрі на придбання двох ялинок, новорічне освітлення центральної площі та вулиць витратили близько 5 млн гривень. За інформацією сайту Prozorro, одна ялинка за 2 млн гривень буде розташована в районі парку ім. Лазаря Глоби. Вартість головної ялинки міста, що на площі Героїв Майдану, — 3 млн гривень. Сума включає послуги з монтажу ілюмінаційного обладнання, світлових конструкцій та прикрас на площі Героїв Майдану та центральному проспекті міста.



У Луцькій міській раді передбачили на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті. Ще одна важлива стаття витрат — 243 тис. гривень на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.



На придбання ялинки кошти не витрачалися, тому що в центрі міста щороку прикрашають три живих ялинки. Закупівля іграшок та гірлянд обійшлася міському бюджету приблизно у 200 тис. гривень.



Ще одна стаття витрат — вітальні листівки та сувеніри від мера Ігоря Поліщука для дітей та представників громадських і релігійних організацій, що братимуть участь у новорічно-різдвяному віншуванні.



У бюджеті Сумської міської ради теж передбачено понад 1 млн гривень на новорічні витрати.



Це кошти на встановлення і монтаж двох ялинок у центрі (на роботи передбачено 253 тис. гривень) і святкове оформлення міста ілюмінаціями, фотозонами та гірляндами — близько 369 тис. гривень. На новорічні подарунки дітям пільгових категорій витрачено близько 320 тис., а на організацію і проведення заходів — близько 193 тис.



У Житомирі з бюджету виділили 841 тис. гривень на гірлянди та інші ілюмінації для прикрашання ялинки та міста, проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей.



Там щороку теж прикрашають живу ялинку в центрі, тому кошти на її придбання не передбачені.



У Чернівцях було витрачено 738 тис. гривень на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки і фотозон.



У Чернігові в рамках підготовки до новорічних свят витрачено 605 тис. гривень. Найбільша стаття витрат — встановлення новорічної ялинки включно з вартістю оренди та монтажу ілюмінації. Крім того, за ці кошти закупили іграшки, ілюмінації та подарунки для дітей, сума яких складає 0,9 тис. гривень.



З міського бюджету Кропивницького виділили 336 тис. гривень на підготовку до новорічних святкувань. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей, придбання гірлянд, новорічних іграшок та ілюмінацій.



Цікаво, що лише в цьому місті передбачені кошти на охорону ялинки в сумі 40,5 тис. гривень.



У Львівській міськраді на запит Руху ЧЕСНО відповіли, що до основних статей витрат на новорічні та різдвяні свята у 2020 році відноситься встановлення міської ялинки та забезпечення культурно-мистецької програми з нагоди святкування новорічних та різдвяних свят. Загальна сума склала 174 тис. гривень.

Вінниця цьогоріч буде без ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.



Як писали ЗМІ, у 2019 році вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція — її висота була 29 м. На її придбання витратили 196 тис. гривень.



Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. гривень. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей пільгових категорій та учасників новорічно-різдвяних заходів онлайн. Крім того, місто прикрасять ілюмінаціями та гірляндами.



У Запоріжжі через карантинні обмеження міська рада відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. На запит Руху ЧЕСНО Запорізька міська рада відповіла, що у січні заплановано витрати на свята в сумі 610,1 тис. гривень. А ось кошти на демонтаж закладені у бюджеті вже на 2021 рік, і їх сума невідома. На подарунки дітям Запорізька міська рада виділила 300 тис. гривень.



Запорізька ОДА навіть відмовилась від встановлення ялинки та ковзанки на головній площі міста — Фестивальній, як це було минулого року. Запоріжці ж встановили на площі свою ялинку, яка вже стала мемом у соцмережах із підписом “ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році”.



В Ужгороді, де в міському бюджеті передбачили 216 тис. гривень, статті новорічних витрат майже такі самі, як в інших міськрадах: новорічні прикраси, ілюмінація, подарунки для дітей і демонтаж ялинки.



В інших містах суми менші за 200 тис. гривень. Зокрема, в Івано-Франківську на новорічні витрати передбачили 170 тис. гривень, а в Полтаві — 140 тис. гривень, за які закуплено подарунки для дітей, а решту коштів використають для організації святкувань у місті.



Витрати з бюджету Рівненської міської ради витрати становлять 128 тис. гривень, вони передбачені на встановлення новорічної ялинки та проведення новорічних заходів.



Найменші суми з усіх 18 міст, інформацію щодо яких дізнався Рух ЧЕСНО, передбачили у Хмельницькому — 105 тис. гривень на новорічні та різдвяні свята, та у Херсоні — 90 тис. гривень, з яких 55 тис. — на театральні вистави для дітей, все інше — на сувенірну продукцію.



Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.



З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.



Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.



Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.



З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.



В минулі роки тільки на встановлення штучної ялинки витрачали 100 тис. гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проаналізували, скільки коштів передбачили на новорічні витрати 2020–2021 років у бюджетах 18 міськрад і які суми витратили з місцевого бюджету в розрахунку на одного мешканця.Про це повідомляє рух Чесно Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців Бучі. Тут місцева влада виділила майже 4 млн гривень. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 гривень.У Маріуполі виділили 12,3 млн гривень, по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Дніпро виділив 5 млн — лише по 5 гривень.Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 гривню на особу.У деяких містах ялинку взагалі не встановлюватимуть, а всі заходи переносять в онлайн-формат через пандемію.В умовах боротьби з коронавірусом найбільші витрати на новорічні свята дозволяють собі не великі міста, а малі містечка поблизу столиці. Так, Бучанська міськрада виявилася найщедрішою на цьогорічні святкування. Майже 4 млн гривень передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.З огляду на те, що в Бучі менше 37 тис. виборців, кожен бучанець заплатив за таке святкування майже по 108 гривень. У Славутичі з населенням майже 25 тис. кожен мешканець міста заплатив 11,7 гривні.Кілька років тому Буча вже витрачала півмільйона на гірлянди. Тоді найдорожчою була ялинка в Ірпені.У Маріуполі витрати, пов’язані з підготовкою до новорічних та різдвяних свят, оцінюють у 12,5 млн гривень. Саме на таку суму провели закупівлі товарів і послуг через електронну систему Prozorro. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 млн гривень, а на організацію святкувань у різних локаціях міста уклали договорів на 7,5 млн гривень.Та, як зазначили у відповіді на запит Руху ЧЕСНО, “у зв’язку з карантинними нормами наразі усі масові заходи, концертні програми та активності відмінені. З огляду на це укладені договори будуть переглянуті та зменшені”.У Дніпрі на придбання двох ялинок, новорічне освітлення центральної площі та вулиць витратили близько 5 млн гривень. За інформацією сайту Prozorro, одна ялинка за 2 млн гривень буде розташована в районі парку ім. Лазаря Глоби. Вартість головної ялинки міста, що на площі Героїв Майдану, — 3 млн гривень. Сума включає послуги з монтажу ілюмінаційного обладнання, світлових конструкцій та прикрас на площі Героїв Майдану та центральному проспекті міста.передбачили на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті. Ще одна важлива стаття витрат — 243 тис. гривень на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.На придбання ялинки кошти не витрачалися, тому що в центрі міста щороку прикрашають три живих ялинки. Закупівля іграшок та гірлянд обійшлася міському бюджету приблизно у 200 тис. гривень.Ще одна стаття витрат — вітальні листівки та сувеніри від мера Ігоря Поліщука для дітей та представників громадських і релігійних організацій, що братимуть участь у новорічно-різдвяному віншуванні.У бюджеті Сумської міської ради теж передбачено понад 1 млн гривень на новорічні витрати.Це кошти на встановлення і монтаж двох ялинок у центрі (на роботи передбачено 253 тис. гривень) і святкове оформлення міста ілюмінаціями, фотозонами та гірляндами — близько 369 тис. гривень. На новорічні подарунки дітям пільгових категорій витрачено близько 320 тис., а на організацію і проведення заходів — близько 193 тис.У Житомирі з бюджету виділили 841 тис. гривень на гірлянди та інші ілюмінації для прикрашання ялинки та міста, проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей.Там щороку теж прикрашають живу ялинку в центрі, тому кошти на її придбання не передбачені.У Чернівцях було витрачено 738 тис. гривень на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки і фотозон.У Чернігові в рамках підготовки до новорічних свят витрачено 605 тис. гривень. Найбільша стаття витрат — встановлення новорічної ялинки включно з вартістю оренди та монтажу ілюмінації. Крім того, за ці кошти закупили іграшки, ілюмінації та подарунки для дітей, сума яких складає 0,9 тис. гривень.З міського бюджету Кропивницького виділили 336 тис. гривень на підготовку до новорічних святкувань. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей, придбання гірлянд, новорічних іграшок та ілюмінацій.Цікаво, що лише в цьому місті передбачені кошти на охорону ялинки в сумі 40,5 тис. гривень.У Львівській міськраді на запит Руху ЧЕСНО відповіли, що до основних статей витрат на новорічні та різдвяні свята у 2020 році відноситься встановлення міської ялинки та забезпечення культурно-мистецької програми з нагоди святкування новорічних та різдвяних свят. Загальна сума склала 174 тис. гривень.Вінниця цьогоріч буде без ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Вінницької міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.Як писали ЗМІ, у 2019 році вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища металоконструкція — її висота була 29 м. На її придбання витратили 196 тис. гривень.Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. гривень. В цю суму входять такі статті витрат, як подарунки для дітей пільгових категорій та учасників новорічно-різдвяних заходів онлайн. Крім того, місто прикрасять ілюмінаціями та гірляндами.У Запоріжжі через карантинні обмеження міська рада відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. На запит Руху ЧЕСНО Запорізька міська рада відповіла, що у січні заплановано витрати на свята в сумі 610,1 тис. гривень. А ось кошти на демонтаж закладені у бюджеті вже на 2021 рік, і їх сума невідома. На подарунки дітям Запорізька міська рада виділила 300 тис. гривень.Запорізька ОДА навіть відмовилась від встановлення ялинки та ковзанки на головній площі міста — Фестивальній, як це було минулого року. Запоріжці ж встановили на площі свою ялинку, яка вже стала мемом у соцмережах із підписом “ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році”.В Ужгороді, де в міському бюджеті передбачили 216 тис. гривень, статті новорічних витрат майже такі самі, як в інших міськрадах: новорічні прикраси, ілюмінація, подарунки для дітей і демонтаж ялинки.В інших містах суми менші за 200 тис. гривень. Зокрема, в Івано-Франківську на новорічні витрати передбачили 170 тис. гривень, а в Полтаві — 140 тис. гривень, за які закуплено подарунки для дітей, а решту коштів використають для організації святкувань у місті.Витрати з бюджету Рівненської міської ради витрати становлять 128 тис. гривень, вони передбачені на встановлення новорічної ялинки та проведення новорічних заходів.Найменші суми з усіх 18 міст, інформацію щодо яких дізнався Рух ЧЕСНО, передбачили у Хмельницькому — 105 тис. гривень на новорічні та різдвяні свята, та у Херсоні — 90 тис. гривень, з яких 55 тис. — на театральні вистави для дітей, все інше — на сувенірну продукцію.Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.Херсонська міська рада цього року ялинку не встановлювала. Це пояснили тим, що традиційно в центрі міста, на площі Свободи, встановлюють ялинку коштом Херсонської ОДА, тому ставити другу немає сенсу.Всього з міського бюджету на святкування різдвяних та новорічних свят виділили 90 тис. гривень. Про це повідомила радниця міського голови Світлана Чепіга.З цієї суми 55 тис. гривень витратять на організацію театральних вистав для дітей, 35 тис. гривень — на сувенірну продукцію.В минулі роки тільки на встановлення штучної ялинки витрачали 100 тис. гривень.

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