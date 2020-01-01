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Три пожежні машини рятували від вогню житловий будинок на Волині. ФОТО. ВІДЕО

Три пожежні машини рятували від вогню житловий будинок на Волині. ФОТО. ВІДЕО
В селі Качин Камінь-Каширського району горів дерев’яний житловий будинок.

Так, 30 грудня о 07:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул Центральній, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Пожежа виникла на горищі житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізована о 08:20, а о 09:45 – ліквідована. Вогнем знищено покрівлю та 40 метрів перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку.

Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучалися 4 чоловік особового складу 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 2 працівники місцевих пожежних команд сіл Качин та Сошично Камінь-Каширського району, а також 3 одиниці техніки.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Три пожежні машини рятували від вогню житловий будинок на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Три пожежні машини рятували від вогню житловий будинок на Волині. ФОТО. ВІДЕО
Три пожежні машини рятували від вогню житловий будинок на Волині. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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