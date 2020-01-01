Три пожежні машини рятували від вогню житловий будинок на Волині. ФОТО. ВІДЕО





Так, 30 грудня о 07:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул Центральній, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Пожежа виникла на горищі житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізована о 08:20, а о 09:45 – ліквідована. Вогнем знищено покрівлю та 40 метрів перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку.



Травмованих та загиблих немає.



До гасіння залучалися 4 чоловік особового складу 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 2 працівники місцевих пожежних команд сіл Качин та Сошично Камінь-Каширського району, а також 3 одиниці техніки.



Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Качин Камінь-Каширського району горів дерев’яний житловий будинок.Так, 30 грудня о 07:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул Центральній, - інформує УДСНС України у Волинській області.Пожежа виникла на горищі житлового будинку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізована о 08:20, а о 09:45 – ліквідована. Вогнем знищено покрівлю та 40 метрів перекриття будинку, меблі та речі домашнього вжитку.Травмованих та загиблих немає.До гасіння залучалися 4 чоловік особового складу 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 2 працівники місцевих пожежних команд сіл Качин та Сошично Камінь-Каширського району, а також 3 одиниці техніки.Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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